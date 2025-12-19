Son Dakika | Uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınmıştı! Oyuncu Ezgi Eyüboğlu serbest bırakıldı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında, ünlü oyuncu Ezgi Eyüboğlu, 'kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak' suçundan gözaltına alınmıştı. Eyüboğlu ile birlikte 8 kişinin gözaltına alındığı operasyonda, 'Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti' suçundan Eser Küçükerol, İsmail Ahmet Akçay, 'fuhuşa teşvik ve aracılık etme' suçundan ise Yiğit Macit, Mehmet Ali Gül, Gizem Türedi ve Mehmet Güçlü gözaltına alındı.

Son Dakika | Oyuncu Ezgi Eyüboğlu gözaltına alındı

AYNI OPERASYONDA KASIM GARİPOĞLU2NUN ŞÖFÖRÜ DE ALINDI

İsmail Ahmet Akçay'ın, hakkında yakalama kararı olan ve tüm mal varlıklarına el konulan Kasım Garipoğlu'nun şoförü olduğu öğrenildi.

Saim Macit ise "6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanuna muhalefet" suçundan gözaltına alındı.

EZGİ EYÜBOĞLU SERBEST BIRAKILDI

YeniŞafak muhabiri Burak Doğan'ın haberine göre oyuncu Ezgi Eyüboğlu, ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı.