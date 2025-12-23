Son dakika | DİSK asgari ücret için Ankara'ya yürüdü

DİSK üyelerinin 21 Aralık Pazar günü İstanbul'un Gebze ilçesinden başlattıkları yürüyüş bugün tamamlandı.

DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu, düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Çerkezoğlu, konuşmasından öne çıkan başlıklar şöyle:

"Gebze’de toplu sözleşme sürecinde olan metal işçilerinin, iki ayı aşkındır grevde olan Smart Solar işçilerinin, tüm grevcilerin selamlarını getirdik. Kocaeli’nde yine bir toplu sözleşme sürecine hazırlanan lastik işçilerinin, Bursa’dan tekstil işçilerinin, sağlık işçilerinin, Eskişehir’den tüm emeklilerin, emeklilikte adalet diyenlerin, staj ve çıraklık sigortası mağdurlarının sesini soluğunu Ankara’ya taşıdık.

Gelirde adalet, vergide adalet, insanca bir ücret için yürüdük. Bugün Türkiye’nin en büyük sorunu bölüşüm sorunu. Hepimiz çalışıyoruz, üretiyoruz ama ürettiğimiz değeri hakça paylaşamıyoruz. Türkiye’de öyle bir düzen kurdular ki, düzenin bütün çarkları zengini daha zengin, yoksulu daha yoksul yapmak için dönüyor.

"BİR AVUÇ AZINLIK SERVETİN YÜZDE 70’İNİ ALIYOR"

Bu ülkenin tüm değerlerini, güzelliklerini üreten bizler, nüfusun yarısı servetin sadece yüzde 2.8’ini alıyor. Yüzde 3’ünü bile değil. Ama bir avuç zengin, en zengin yüzde 1’lik kesim toplam servetin yüzde 35’ini; en zengin yüzde 10’luk o bir avuç azınlık ise toplam servetin neredeyse yüzde 70’ini alıyor arkadaşlar. Böyle adaletsizlik olmaz, böyle haksızlık olmaz. O nedenle gelirde adalet diyoruz, vergide adalet diyoruz, insanca ücret için ülkede adalet diyoruz.

Yolda öğrendik ki Asgari Ücret Tespit Komisyonu bu akşam bir toplantı daha yapacakmış. 2026 asgari ücretini belirlemek için bir araya geleceklermiş. Bugün Türkiye’de bir asgari ücret ortalama ücret haline gelmiştir ve çalışanların yarısından fazlası asgari ücretle hayatını sürdürüyor.

"BİZİ YOK SAYANLARA KARŞI YÜRÜDÜK"

Asgari ücret 22 bin 104 lira, açlık sınırı 30 bin liraya dayandı, yoksulluk sınırı 90 bin lirayı çoktan geçti. Ve böylesi bir süreçte, alım gücü olarak 16 bin liralara gerilemiş bir asgari ücretin olduğu bu ülkede, yeni asgari ücreti TÜİK’in baskılanmış, gerçek olmayan enflasyonuna göre bile değil, hedeflenen enflasyona göre artırmayı planlıyorlar.

İşte o nedenle insanca yaşayacak ücret için İstanbul’dan Ankara’ya yürüdük. Bizi yok sayanlara karşı, sesimizi duymayanlara, bizi görmezden gelenlere karşı, kapalı kapılar arkasında milyonlarca işçinin yaşamını belirleyecek olan, milyonlarca işçinin çoluğunun çocuğunun beslenmesindeki bir yumurtayı, bir mandalinayı belirleyecek olan asgari ücreti belirlemeye çalışanlara karşı işte İstanbul’dan Ankara’ya yürüdük.

Bu ülkede milyonlarca emekliyi asgari ücrete bile mahrum bıraktılar ve en düşük emekli aylığının en az asgari ücret düzeyine yükseltilmesi için, emeklilikte insanca yaşam için yürüdük. Ve vergide adalet için yürüdük. Dünyanın en adaletsiz vergi sistemi Türkiye’de.

"ÇEKİN ELİNİZİ CEBİMİZDEN, SOFRAMIZDAN"

Bu ülkede patronlar canı istediği zaman, canı istediği kadar vergi veriyor. Bütün vergi yükü işçinin, emekçinin, emeklinin, halkın sırtında. Buradan, Ankara’dan sesleniyoruz. Ülkeyi yönetenlere sesleniyoruz: Eğer daha fazla vergi almak istiyorsanız etrafınıza bakın, etrafınıza. O kur korumalı mevduattan milyonlar kazananlara bakın. Her gün kar rekorları kıran şirketlere bakın. Kar rekorları açıklayan bankalara bakın. Çekin elinizi cebimizden, soframızdan, çoluğumuzun çocuğumuzun geleceğinden. Vergide adalet istiyoruz, vergide adalet için yürüyoruz.

Bu ülkeyi bir asgari ücretliler ülkesi, bu ülkeyi çalışmak zorunda kalan emekliler ülkesi, bu ülkeyi okula aç giden ve iş yerlerinde MESEM aracılığıyla ucuz iş gücü olarak patronlara sunulan çocukların ülkesi, bu ülkeyi geleceğini başka ülkelerde aramak zorunda kalan gençlerin ülkesi, bu ülkeyi şiddet mağduru kadınlar ülkesi haline getirmeye çalışanlara karşı taleplerimiz çok açık ve net."