Çift haneli enflasyon karşısında cüzdanı eriyen milyonlarca çalışanın kaderinde bu hafta kritik. Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nda kritik üçüncü toplantısı son anda belli oldu.

18 Aralık'ta ikinci toplantı yapılmış ardından üçüncü toplantı için tarih verilmemişti.

Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun üçüncü toplantısı bugün Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nda gerçekleşecek.

Milyonlarca çalışanı doğrudan, tüm piyasayı ise dolaylı yoldan etkileyecek olan yeni asgari ücret için gözler üçüncü toplantıdaydı.

Asgari ücret maratonunda ikinci toplantı 18 Aralık'ta işçi tarafı olmadan yapılmışt.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan toplantı öncesi ilk TÜRK-İŞ'i ardından HAK-İŞ'i ziyaret etmiş sendikaların taleplerini komisyon masasına götüreceğini açıklamıştı.

İşçi tarafının katılmadığı ilk iki toplantıdan somut bir rakam çıkmazken, gözler bugün yapılacak kritik üçüncü buluşmaya çevrildi.

IŞIKHAN'DAN BAKANLIK ÖNÜNDE AÇIKLAMA

Ziyaret sonrası komisyon toplantısı için bakanlığa giden Işıkhan, burada yaptığı açıklamada, sendikalardan talepleri aldığını ve komisyona ileteceğini bildirdi.

Vedat Işıkhan şunları kaydetti:

"Benim istişare sürecini yönetmemdeki amaç işçi kesimi masada olmayabilir ancak ben Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı olarak biraz önce Türk-İş’e giderek, Türk-İş masasını kurduk. Hak-İş’e giderek, Hak-İş masasını kurduk ve asgari ücret ile ilgili olarak 2 başkanın taleplerini ve geleceğe yönelik tekliflerini aldım

İşçi sendikalarımızdan aldığımız bu görüşleri Komisyon’da ben Çalışma Bakanı olarak diğer Komisyon üyelerimize bunları ifade edeceğim. Her dönem yaptığımız gibi 2026’da geçerli olacak ücretin hem enflasyona ezdirmeme ilkesine dikkat edeceğiz, işçilerimizin refahı ve satın alma gücünü koruyacak nitelikte olmasına dikkat ediyoruz."

SENDİKA NEDEN KATILMIYOR?

TÜRK-İŞ'in 24 Aralık 2024'te aldığı kararla, gerçek anlamda adil ve demokratik bir yapıya kavuşturulana kadar komisyon çalışmalarına katılmayacağını duyurmuştu.

İşçi tarafı ilk toplantıya tekliflerini içeren dosyayı teslim etti ancak katılmadı. TÜRK-İŞ'in, asgari ücret talebi 39 bin 525 lira oldu.

TÜRK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı Ramazan Ağar, ilk toplantı öncesinde, Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantısına katılmama gerekçelerini içeren dosyayı Bakan Işıkhan'a teslim etti.

Ağar görüşme sonrası şu açıklamayı yapmıştı: "TÜRK-İŞ, almış olduğu kararın arkasındadır ve 2026 yılı Asgari Ücret Tespit Komisyonu çalışmalarına katılmayacaktır. Öncelikle şunu ifade etmek gerekir ki Asgari Ücret Tespit Komisyonunun üye sayıları ve yapısı tartışılabilir olmakla birlikte asgari ücretin seviyesini belirleyen esas unsur ekonomik göstergelerin gerçeğe uygun biçimde değerlendirilmesidir. Bu nedenle, üye sayılarındaki değişimlerden bağımsız olarak, ücret tespitinin ekonomik veri temelli yapılması zorunludur."

İŞTE OLASI ZAM SENARYOLARI VE CEBE GİRECEK PARA

Masadaki yüzdelik oranlara göre yeni asgari ücretin (net) ne kadar olacağına dair hesaplamalar ise şöyle şekillendi:

Yüzde 20 Zam: 26 bin 524 TL

Yüzde 25 Zam: 27 bin 630 TL

Yüzde 30 Zam: 28 bin 735 TL

Yüzde 35 Zam: 29 bin 840 TL

Yüzde 40 Zam: 30 bin 945 TL

