Son Dakika | Böcek ailesinin ölümünde soruşturma tamamlandı

Son dakika haberi... Almanya'dan tatil için geldikleri İstanbul'da 'zehirlenme' şüphesiyle hastanede tedavi altına alınan, ardından hayatını kaybeden Böcek ailesinin 4 ferdinin ölümüne ilişkin soruşturma tamamlandı. Davada 6 kişi için 3 yıldan 22,5 yıla kadar hapis istendi.

Almanya’dan gelen Böcek ailesinin zehirlenerek öldüğü olaya ilişkin yürütülen soruşturma tamamlandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın hazırladığı iddianamede Serkan Kışı, Zeki Kışı, Doğan Caferoğlu, Hakan Oğlak, Muhammad Moenn Ud Dın Chıshtı hakkında ‘Bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olmak’ suçundan 3 yıldan 22,5 yıla kadar hapis istedi.

Rustemsha Batyrov hakkında ise ‘Taksirle ölüme neden olmak’ suçundan 2 yıldan 15 yıla kadar hapis istendi.

İddianame İstanbul 40. ağır Ceza Mahkemesi’ne gönderildi.

NE OLMUŞTU?

Almanya'dan tatile gelen ve Fatih'te bir otelde konaklayan Servet ve Çiğdem Böcek ile çocukları 6 yaşındaki Kadir Muhammet ve 3 yaşındaki Masal, mide bulantısı ve kusma şikayetleri üzerine 12 Kasım'da hastaneye kaldırılmıştı.

6 yaşındaki Kadir Muhammet ve 3 yaşındaki Masal aynı gün yaşamlarını yitirmiş, anne Çiğdem Böcek 14 Kasım’da, baba Servet Böcek ise 17 Kasım’da hayatını kaybetmişti.

Savcılığa gönderilen ön raporda, otelde kullanılan havlu, maske ve odanın çeşitli yüzeylerinden alınan sürüntü örneklerinde fosfin gazına rastlandığı belirtilmişti.

Adli Tıp Kurumu 1'inci İhtisas Kurulu, Böcek ailesinin ölümlerinin ilaca bağlı zehirlenme sonucu meydana geldiği yönünde görüş bildirilmişti.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

