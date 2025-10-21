Son dakika | Başsavcılık Minguzzi kararına itiraz etti

Mattia Ahmet Minguzzi cinayetinde 2 sanık hakkında 24 yıl hapis cezası verildi. Haksız tahrik indirimi yapılmadı. Diğer iki sanık için beraat ve tahliye kararı verildi.

Son dakika | Minguzzi davasında karar açıklandı: 2 sanığa 24 yıl 2 sanık için beraat

Tahliye kararı açıklanınca duruşma salonu karıştı. Ailenin yakınları ve davayı izleyenler karara tepki gösterdi. Salonda gerginlik meydana gelirken, güvenlik görevlileri müdahale etti.

Kararın ardından sinir krizi geçiren Yasemin Minguzzi, gözyaşlarının ardından bayıldı. Yasemin Minguzzi, duruşma salonundan, yakınlarının kollarında güçlükle yürüyerek çıkabildi.

Minguzzi kararından sonra anne bayıldı! Açıklama yaparken sinir krizi geçirdi

Kararın ardından Minguzzi ailesinin avukatı tarafından yapılan açıklamada karara itiraz edileceği ifade edildi.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Mattia Ahmet Minguzzi davasında 2 sanık hakkındaki beraat kararına itiraz etti.

Başsavcılık tarafından yapılan açıklamada mahkeme kararında mütalaaya aykırı hususlar nedeni ile kanun yollarına başvurulacağı ifade edildi:

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı: "24.01.2025 tarihinde İstanbul İli Kadıköy İlçesinde Salı pazarında Mattia Ahmet. Minguzzi'nin bıçaklı saldırı neticesinde öldürülmesi olayı ile ilgili yürütülen soruşturma neticesinde, eylemi gerçekleştiren Suça Sürüklenen Çocuklar (B. B. ve U. B.) asli fail olarak yakalanmış ve yapılan işlemler sonucunda tutuklanmışlardır. Suçun işlenmesini kolaylaştırdıkları ve yardım ettikleri iddiası ile haklarında soruşturma başlatılan Suça Sürüklenen Çocuklar (M. A. D. ile A. Ö.) da yakalanmış ve haklarında tutuklama kararı verilmiştir Cumhuriyet Başsavcılığımızca Suça Sürüklenen Çocuklar (B. B. ve U. B.) hakkında çocuğa karşı kasten öldürme suçundan müşterek fail olarak; Suça Sürüklenen Çocuk (A.Ö. ve M. A. D.) hakkında ise çocuğa karşı kasten öldürme suçuna yardım etme suçundan büyük bir titizlikle soruşturma yürütülmüş ve iddianame tanzim edilerek İstanbul Anadolu 2. Çocuk Ağır Ceza Mahkemesinde kamu davası açılmıştır Esas hakkındaki mütalaada Suça Sürüklenen Çocuklar (B. B. ve U. B)'nın çocuğa karşı kasten öldürme suçundan müşterek fail olarak, Suça Sürüklenen Çocuklar (A. Ö. ve M. A. D.)'ın ise çocuğa karşı kasten öldürme suçuna yardım etme suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ile cezalandırılmaları talep edilmiş ve Suça Sürüklenen Çocukların tutukluluk hallerinin devamına karar verilmesi yönünde mütalaa verilmiştir Mahkemece yapılan 21/10/2025 tarihli duruşmada Suça Sürüklenen Çocuklar (B. B. ve U. B.)'nın çocuğu kasten öldürme suçundan Türk Ceza Kanunu'nun 37/1 maddesi delaletiyle TCK'nın 82/1-e, 31/3,63 maddeleri uyarınca 24 yıl hapis cezası ile cezalandırılmalarına ve tutukluluk hallerinin devamına, diğer Suça Sürüklenen Çocuklar (A. Ö. ve M. A. D)'ın ise ayrı ayrı beraat ve tahliyelerine karar verilmiştir. Mütalaaya aykırı çıkan hususlara ilişkin ayrıca kanun yollarına başvurulacaktır"