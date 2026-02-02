Son Dakika | Barış Murat Yağcı Survivor'dan döner dönmez gözaltına alındı
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü uyuşturucu soruşturmasında hakkında yakalama kararı çıkarılan Barış Murat Yağcı, Dominik’te katıldığı Survivor yarışmasından ayrılarak Türkiye’ye döndü. Yağcı, İstanbul Havalimanı’nda gözaltına alındı.
Yağcı'nın İl Jandarma Komutanlığı'ndaki işlemlerinin ardından saç ve kan örneği alınması için Adli Tıp Kurumu'na götürüleceği öğrenildi.
11 KİŞİ SERBEST BIRAKILMIŞTI
Soruşturma kapsamında daha önce komedyen Hasan Can Kaya, “Reynmen” adıyla bilinen Yusuf Aktaş, rapçi Emirhan Çakal, Mazlum Aktürk, Mert Eren Bülbül, Sıla Dündar, Döndü Şahin, Burak Güngör, Ahmet Can Dündar, Berkcan Güven ve Fırat Yayla gözaltına alınmıştı.
Bu kişiler, jandarma komutanlığındaki ifadelerinin ardından adli kontrolle serbest bırakılmıştı. Mahkeme, 11 kişi hakkında yurtdışına çıkış yasağı kararı vermişti.
YAĞCI YARIŞMADAN DİSKALİFİYE EDİLMİŞTİ
Yurt dışında oldukları belirlenen Enes Batur Sungurtekin, Barış Murat Yağcı, Ecenaz Üçer, Kemal Can Parlak, Çağrı Taner, Turgut Ekim, Barbaros Dikmen, Yaren Alaca ve Nisa Bölükbaşı hakkında ise yakalama kararı çıkarılmıştı.
Bu karar sonrası Survivor kadrosunda yer alan Barış Murat Yağcı, yarışmadan diskalifiye edilmişti.