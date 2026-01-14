Son Dakika | Balıkesir'de deprem!

Deprem ülkesi Türkiye'de her gün irili ufaklı depremler meydana geliyor. Son olarak Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Malatya'da deprem!

Kandilli Rasathanesi verilerine göre Balıkesir'in Sındırgı ilçesine bağlı Işıklar merkez üssü olan bir deprem meydana geldi.

4.0 BÜYÜKLÜĞÜNDE MEYDANA GELDİ

Saat 20:36'da kaydedilen depremin büyüklüğü 4.0 olarak bildirilirken, depremin derinliği ise 9.5 kilometre olarak kaydedildi.

DEPREM ÖNCESİ ALINMASI GEREKEN ÖNLEMLER NELERDİR?

Arama Kurtarma Derneği (ATUT) tarafından hazırlanan ve internet sitesinde yer alan "Deprem öncesi alınması gereken önlemler nelerdir" başlıklı yazıda, deprem öncesinde dikkat edilmesi ve yapılması gerekenler şöyle belirtiliyor:

"Depreme karşı alınacak önlemlerden bir diğeri de acil durum planı yapmaktır. Evde yaşayan herkesin aktif olarak katılımı ile afet ve acil durum planı hazırlamalısınız. Bu plan evde yaşayan herkes tarafından ezberlenmelidir. Planda temel olarak acil durum sonrası aile fertleriyle nerede ve nasıl buluşacağınız, buluşma yerine hangi yollardan gideceğiniz, hangi malzemeleri kimin yanına alacağı ve diğer önemli konular yer almalıdır. Buna ek olarak, okul çağında bir çocuğunuz var ise, olası bir afet durumunda okulda bulunabileceği göz önüne alınmalı ve buna uygun olarak alternatif bir plan daha oluşturulmalıdır. Afet ve acil durum planını hazırladıktan sonra, bunu belirli aralıklarla değerlendirmeniz gerekir. Böylece hem herkesin planı hatırlaması hem de planda daha önce farkedilmemiş bir hata varsa düzeltilmesi sağlanır."