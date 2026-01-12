Malatya'da deprem!

Malatya'da deprem!
Yayınlanma:
Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde 3.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Deprem ülkesi olan Türkiye'de neredeyse her gün ufak depremler meydana geliyor.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde 3.6 büyüklüğünde bir depremin meydana geldiğini duyurdu.

Manisa'da 3.8 şiddetinde deprem!

DEPREMİN BÜYÜKLÜĞÜ 3.6 OLARAK KAYDEDİLDİ

AFAD verilerine göre, Malatya’nın Yeşilyurt ilçesinde saat 20.43’te kaydedilen depremin büyüklüğü 3.6 olarak ölçüldü.

Depremin yerin 7.16 kilometre derinliğinde gerçekleştiği bildirildi.

HERHANGİ BİR OLUMSUZLUK BİLDİRİLMEDİ

Deprem sonrası ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluk yaşanmadığı öğrenildi.

Kaynak:ANKA Haber Ajansı

