Son dakika | Avukat Rezan Epözdemir'e tahliye kararı
Yayınlanma:
Güncelleme:
Rüşvet suçlamasıyla 5 ay önce tutuklanan avukat Rezan Epözdemir hakkında, yurt dışı çıkış yasağı şartıyla tahliye kararı verildi. Epözdemir hakkında Ekim 2025'te hazırlanan iddianamede, 4 yıldan 12 yıla kadar hapis talep edilmişti.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen iki ayrı soruşturma kapsamında 10 Ağustos günü "rüşvet, FETÖ'ye yardım ve casusluk" suçlamarıyla gözaltına alınan Avukat Rezan Epözdemir, 14 Ağustos'ta "rüşvet" suçlamasıyla tutuklanmıştı.

Yaklaşık 5 aydır cezaevinde olan Epözdemir hakkında Yargıtay 5’nci Ceza Dairesi’nde görülen "rüşvet" davasında yurt dışı çıkış yasağıyla şeklinde adli kontrol tedbiri ile tahliye kararı verildi.

Meslekten ihraç edilen Cumhuriyet Savcısı Cengiz Çallı’nın ise tutukluluğunun devamına karar verildi.

12 YIL HAPSİ İSTENİYORDU

Münevver Karabulut, Pınar Gültekin ve Mattia Ahmet Minguzzi cinayeti gibi kamuoyunun yakından takip ettiği davalara bakan Epözdemir hakkında Ekim 2025'te hazırlanan iddianamede, "rüşvete aracılık etmek" suçundan dört yıldan 12 yıla kadar hapsi istenmişti.

REZAN EPÖZDEMİR KİMDİR?

Türkiye’de kamuoyunun yakından tanıdığı avukatlardan Rezan Epözdemir, 24 Kasım 1984’te İstanbul’da doğdu. Hukuk eğitimini Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde tamamlayan Epözdemir, fakülteden mezun olduktan sonra aynı üniversitede yüksek lisans ve doktora yaparak hukuk doktoru unvanını aldı.

Rezan Epözdemir, kamuoyunda geniş yankı uyandıran davalarda mağdur ailelerin avukatlığını üstlenmesiyle tanındı. Münevver Karabulut, Pınar Gültekin, Mattia Ahmet Minguzzi ve benzeri davalarda üstlendiği roller, onu kamuoyunda da bilinir hale getirdi. Bu süreçte televizyon programlarında ve basında hukuki değerlendirmeleriyle sıkça yer aldı.

2025 yılı içerisinde Rezan Epözdemir hakkında yürütülen bir soruşturma kapsamında adı yeniden kamuoyunun gündemine geldi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma çerçevesinde çeşitli iddialar nedeniyle gözaltına alınarak tutuklandı.

Epözdemir, yaklaşık 5 ay kadar cezaevinde kaldıktan sonra bugün (14 Ocak 2026) tahliye edildi.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

