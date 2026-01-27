Son dakika | Atlas'ın ailesini tehdit eden bir kişi daha yakalandı

Yayınlanma:
Güncelleme:
Son dakika haberi... Güngören’de katledilen 17 yaşındaki Atlas Çağlayan’ın anne ve babasını tehdit eden bir kişi daha yakalandı. Şahsın Şanlıurfa'da gözaltına alındığı öğrenildi.

İstanbul Güngören'de bir kafede oturduğu sırada 'yan baktın' diyerek kafenin önünde göğsünden bıçaklanarak katledilen Atlas Çağlayan'ın ailesi tehdit edilmeye devam ediyor. Dün Bakırköy adliyesine giderek örgütlü suçlar bürosunda savcıya 'tehdit' ve 'kasten öldürme'den ifade veren anne baba için mahkemeden koruma talebi istendi.

BİR KİŞİ DAHA YAKALANDI

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Bürosu tarafından yürütülen soruşturma çerçevesinde, 1995 doğumlu F.K. isimli şahsın bugün Şanlıurfa'da yakalanarak gözaltına alındığı öğrenildi.

5 KİŞİ TUTUKLU

Atlas Çağlayan’ın bıçaklanarak öldürülmesinin ardından ailesine yönelik tehditte tutuklu sayısı 5'e ulaşırken tutuklulardan birisinin de çocuk olduğu ifade edilmişti.

SAVCILIK AÇIKLAMA YAPTI

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yapılan açıklamada, "İstanbul ili Güngören ilçesinde öldürülen Atlas Çağlayan'ın aile bireylerini, olay tarihi sonrasında telefon aracılığında gönderilen mesajlarla tehdit ettiği tespit edilen 5 şüpheli tutuklanmış olup, bir şüpheli hakkında da adli kontrol tedbiri uygulanmıştır. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Bürosunun yürüttüğü bu soruşturma kapsamında, 27.01.2026 tarihinde, 1995 doğumlu F.K. da Şanlıurfa ilinde gözaltına alınmıştır" denildi.

ATLAS TÜRKİYE'NİN GÜNDEMİNDE

Atlas Çağlayan, 14 Ocak akşamı Güngören'de Mehmet Nesih Özmen Mahallesi’ndeki bir kafe önünde çıkan tartışma sonrası 15 yaşındaki E.Ç. tarafından bıçaklanarak ağır yaralandı. Olay yerine gelen ambulansla Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan Atlas, burada hayatını kaybetti. Tartışmanın “yan bakma” nedeniyle çıktığı öne sürüldü. E.Ç’nin sabıkası olmadığı ve Atlas’ı tanımadığı bildirildi. Gözaltına alınan E.Ç., çıkarıldığı nöbetçi mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

