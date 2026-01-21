Son Dakika | Atlas'ın ailesine tehditte bir kişi daha tutuklandı

Atlas'ın ailesine tehditte bir kişi daha tutuklandı
Son dakika... Atlas’ın ailesini tehdit ettiği iddiasıyla bir şüpheli daha tutuklandı. Tutuklu sayısı 5’e yükseldi.

İstanbul Güngören’de 17 yaşındaki Atlas Çağlayan’ın bıçaklanarak öldürülmesinin ardından ailesine yönelik tehditte tutuklu sayısı yükseldi. Bir kişinin daha tutuklanması ile toplam tutuklu sayısı beşe ulaştı.

Geçtiğimiz günlerde tutuklananlardan biri de çocuk yaştaydı.

Atlas'ın hastaneye getirildiği anlar ortaya çıktıAtlas'ın hastaneye getirildiği anlar ortaya çıktı

ATLAS'IN ÖLÜMÜ TÜRKİYE'NİN GÜNDEMİNDE

Atlas Çağlayan, 14 Ocak akşamı Mehmet Nesih Özmen Mahallesi’ndeki bir kafe önünde çıkan tartışma sonrası 15 yaşındaki E.Ç. tarafından bıçaklanarak ağır yaralandı. Olay yerine gelen ambulansla Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan Atlas, burada hayatını kaybetti. Tartışmanın “yan bakma” nedeniyle çıktığı öne sürüldü. E.Ç’nin sabıkası olmadığı ve Atlas’ı tanımadığı bildirildi. Gözaltına alınan E.Ç., çıkarıldığı nöbetçi mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olay anına ilişkin sosyal medyaya yansıyan görüntülerde, yerde yatan Atlas’ın başında toplanan kalabalık ve yakınlarının feryatları dikkat çekti.

Atlas’ın annesi Gülhan Ünlü, 15 yaşındaki tutuklu E.Ç.’nin avukatının “sadece korkutmak istemişti” şeklindeki savunmasına tepki göstererek şu ifadeleri kullandı: “Eğer korkutmak isteği olmuş olsaydı, gerilip o bıçakla vurmazdı. Göğsünden vurarak nasıl korkutabilirsin? Bu iddiaların hiçbirini kabul etmiyorum.”

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan, 19 Ocak’ta yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

“Atlas yavrumuzu katleden canilerin yargıda gereken dersi almasını istiyoruz. Üzerimize düşen görev ne ise bunu sonuna kadar yerine getirmenin ahdi ve kararlılığı içerisindeyiz.”

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç da Atlas’ın babası Cüneyt Çağlayan ile görüşerek adli sürecin takipçisi olacaklarını bildirdi.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

