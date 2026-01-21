Atlas'ın hastaneye getirildiği anlar ortaya çıktı

Yayınlanma:
Güngören’de "yan bakma" tartışması nedeniyle çıkan kavgada hayatını kaybeden 17 yaşındaki Atlas Çağlayan’ın, olay sonrası çevredeki vatandaşlar tarafından hastaneye yetiştirilmeye çalışıldığı anlara ait güvenlik kamerası görüntüleri çıktı.

Güngören’de 14 Ocak’ta iki grup arasında "yan bakma" bahanesiyle başlayan ve 17 yaşındaki Atlas Çağlayan’ın ölümüyle sonuçlanan kavgaya dair yeni görüntüler paylaşıldı. Gencin bıçaklı saldırı sonrası çevredekiler tarafından hastaneye yetiştirilmeye çalışıldığı dakikalar, güvenlik kameralarına yansıdı.

HASTANE ÖNÜNDE YAŞAM MÜCADELESİ

Görüntülerde, ağır yaralanan Atlas Çağlayan’ın arkadaşları ve çevredeki vatandaşların büyük bir panik içerisinde hastaneye ulaştığı anlar yer alıyor. Genç yaşta hayatını kaybeden Çağlayan'ın sedyeye alınma süreci ve çevresindeki kalabalığın çaresizliği, yaşanan olayın boyutunu bir kez daha gözler önüne serdi. Tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan gencin vefatı, tüm Türkiye'yi yasa boğdu.

Atlas Çağlayan ile ilgili tehdit paylaşımlarına 1 tutuklamaAtlas Çağlayan ile ilgili tehdit paylaşımlarına 1 tutuklama

NE OLMUŞTU?

Mehmet Nesih Özmen Mahallesi'nde bir baklavacı önünde, 14 Ocak'ta, birbirini daha önceden tanımayan Atlas Çağlayan ve E.Ç. (15) arasında "yan baktın" tartışması nedeniyle kavga çıkmıştı. Kavgada E.Ç, "sustalı" diye tabir edilen bıçakla Atlas Çağlayan'ı yaralamış, Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Çağlayan, müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.

Polis ekipleri, E.Ç. ve arkadaşlarını, olayda kullanılan bıçakla yakalayarak ifadelerini almak üzere emniyete götürmüştü. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 18 yaşından küçük şüpheli E.Ç, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklanmıştı.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

Harikasın Zeynep: Tarih yazan Zeynep Sönmez kimdir?
Her gün havuç yersek cildimize ne olur?
Her gün havuç yersek cildimize ne olur?
WhatsApp 2026 yılında artık bu telefonlarda açılmayacak
WhatsApp 2026 yılında artık bu telefonlarda açılmayacak
Çok kuvvetli kar geliyor: Meteoroloji 4 ili uyardı
Çok kuvvetli kar geliyor: Meteoroloji 4 ili uyardı
Bakanlıktan gençlere 250 bin TL nakit desteği! 2 yıl geri ödeme yok
2 yıl geri ödeme yok!
Bakanlıktan 250 bin TL nakit desteği
50 derece sıcaklıkta 2 bin yıldır akıyor: Akın akın gittiler
50 derece sıcaklıkta 2 bin yıldır akıyor: Akın akın gittiler
“Asla bırakamam” diyenler! Sigarayı bırakmak artık parmaklarınızın ucunda
"Marmara'nın altındaki ateş" diyerek anlattı: Uzman isimden büyük İstanbul depremi açıklaması
Ekşi mayalı ekmek yediğinizde vücudunuzda neler olur?
Ekşi mayalı ekmek yediğinizde vücudunuzda neler olur?
Meteoroloji İstanbulluları uyardı! Yarın daha zor geçecek
Türkiye
Kurucu isimden AKP'ye "Tek adam partisi" eleştirisi! Başkanlık sistemine "Garabet" MHP'ye "Sarmaşık" dedi
Kurucu isimden AKP'ye "Tek adam partisi" eleştirisi! Başkanlık sistemine "Garabet" MHP'ye "Sarmaşık" dedi
Cumhuriyet'in ilk kayıtlarından biri! Ankara Adliyesi'nde 100 yıllık adli emanet defteri bulundu
Cumhuriyet'in ilk kayıtlarından biri! Ankara Adliyesi'nde 100 yıllık adli emanet defteri bulundu
Bursa barajları alarm verdi! BUSKİ baraj doluluk oranlarında son durum
Bursa barajları alarm verdi! BUSKİ baraj doluluk oranlarında son durum