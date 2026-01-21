Güngören’de 14 Ocak’ta iki grup arasında "yan bakma" bahanesiyle başlayan ve 17 yaşındaki Atlas Çağlayan’ın ölümüyle sonuçlanan kavgaya dair yeni görüntüler paylaşıldı. Gencin bıçaklı saldırı sonrası çevredekiler tarafından hastaneye yetiştirilmeye çalışıldığı dakikalar, güvenlik kameralarına yansıdı.

HASTANE ÖNÜNDE YAŞAM MÜCADELESİ

Görüntülerde, ağır yaralanan Atlas Çağlayan’ın arkadaşları ve çevredeki vatandaşların büyük bir panik içerisinde hastaneye ulaştığı anlar yer alıyor. Genç yaşta hayatını kaybeden Çağlayan'ın sedyeye alınma süreci ve çevresindeki kalabalığın çaresizliği, yaşanan olayın boyutunu bir kez daha gözler önüne serdi. Tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan gencin vefatı, tüm Türkiye'yi yasa boğdu.

Atlas Çağlayan ile ilgili tehdit paylaşımlarına 1 tutuklama

NE OLMUŞTU?

Mehmet Nesih Özmen Mahallesi'nde bir baklavacı önünde, 14 Ocak'ta, birbirini daha önceden tanımayan Atlas Çağlayan ve E.Ç. (15) arasında "yan baktın" tartışması nedeniyle kavga çıkmıştı. Kavgada E.Ç, "sustalı" diye tabir edilen bıçakla Atlas Çağlayan'ı yaralamış, Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Çağlayan, müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.

Polis ekipleri, E.Ç. ve arkadaşlarını, olayda kullanılan bıçakla yakalayarak ifadelerini almak üzere emniyete götürmüştü. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 18 yaşından küçük şüpheli E.Ç, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklanmıştı.