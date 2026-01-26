Son dakika | Atlas Çağlayan'ın ailesi adliyede! Savcılık tedbir istedi

Son dakika haberi... Güngören'de öldürülen 17 yaşındaki Atlas Çağlayan'ın anne ve babası tehdit ve kasten adam öldürmeden ifade vermek için Bakırköy Adalet Sarayı'na gitti. Ailenin başsavcı ile görüşmesinin ardından savcılık tarafından mahkemeden Atlas’ın anne, baba ve kardeşine yönelik koruma tedbiri istendi.

Güngören'de göğsünden bıçaklanarak öldürülen Atlas Çağlayan'ın annesi ve babası Bakırköy Adalet Sarayı'na gitti. İsmail Saymaz'ın aktardığı bilgilere göre Atlas Çağlayan’ın anne ve babası Bakırköy Adliyesi’nde Örgütlü Suçlar Bürosu'nda kasten öldürme ve tehditten suç duyurusunda bulundu.

SAVCILIK MAHKEMEDEN TEDBİR İSTEDİ

Edinilen bilgilere göre aileyle görüşen savcı, Atlas’ın anne, baba ve kardeşine yönelik olarak Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen her iki soruşturma kapsamında Aile Mahkemesi’nden koruma tedbirleri talep etti.

NE OLMUŞTU?

17 yaşındaki Atlas Çağlayan 14 Ocak akşamı Güngören'de Mehmet Nesih Özmen Mahallesi’ndeki bir kafe önünde çıkan tartışma sonrası 15 yaşındaki E.Ç. tarafından bıçaklanarak ağır yaralandı.

Atlas Çağlayan ile ilgili tehdit paylaşımlarına 1 tutuklama

Olay yerine gelen ambulansla Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan Atlas, yapılan müdahalelere rağmen kaybetti. Tartışmanın 'yan bakma' nedeniyle çıktığı iddia edildi. Atlas'ı bıçaklayan E.Ç.’nin sabıkasının olmadığı ve Atlas’ı tanımadığı ifade edildi. E.Ç. çıkarıldığı nöbetçi mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

