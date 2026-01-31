Son Dakika | Ataşehir'de 4 katlı binada yangın!

Yayınlanma:
Son dakika haberi... Ataşehir'de bulunan 4 katlı iş yerinde yangın çıktı. Olay yerine çevre ilçelerden de çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.

Ataşehir'in Ferhatpaşa Mahallesi'nde Mareşal Fevzi Çakmak Caddesi'ndeki 4 katlı bir iş yerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

istanbul-atasehirde-4-katli-is-yerinde-1143392-339457.jpg

Oto yedek parça imalatı yapılan bir iş yerinde henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangına ihbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ile sağlık ve polis ekibi yönlendirildi.

istanbul-atasehirde-4-katli-is-yerinde-1143390-339457.jpg

İş yerinin arkasında bulunan otel güvenlik amacıyla tahliye edildi.

Alevlerin yükseldiği ve yoğun duman oluşan yangına, ekiplerin müdahalesi sürüyor.

Son Dakika | Uludağ'da korku dolu anlar! Metrelerce yüksekte kalan 51 kişi kurtarıldıSon Dakika | Uludağ'da korku dolu anlar! Metrelerce yüksekte kalan 51 kişi kurtarıldı

Ayrıntılar geliyor...

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

