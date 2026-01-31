Son Dakika | Ataşehir'de 4 katlı binada yangın!

Ataşehir'in Ferhatpaşa Mahallesi'nde Mareşal Fevzi Çakmak Caddesi'ndeki 4 katlı bir iş yerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Oto yedek parça imalatı yapılan bir iş yerinde henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangına ihbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ile sağlık ve polis ekibi yönlendirildi.

İş yerinin arkasında bulunan otel güvenlik amacıyla tahliye edildi.

Alevlerin yükseldiği ve yoğun duman oluşan yangına, ekiplerin müdahalesi sürüyor.

Ayrıntılar geliyor...