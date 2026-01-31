Son Dakika | Uludağ'da korku dolu anlar! Tatilciler metrelerce yüksekte mahsur kaldı

Uludağ 1’inci Oteller Bölgesi’nde bulunan telesiyej hattında saat 10.30 sıralarında teknik arıza meydana geldi. Telesiyejin durmasıyla birlikte bazı tatilciler metrelerce yükseklikte kabinlerde mahsur kaldı.

Olayın bildirilmesi üzerine bölgeye Jandarma Arama Kurtarma (JAK), itfaiye ve sağlık ekipleri yönlendirildi. JAK timleri, mahsur kalanları güvenli şekilde indirmek için merdiven ve istasyon kurarak çalışmalara başladı.

KURTARMA ÇALIŞMALARI BAŞLADI

Telesiyejde mahsur kalanların kurtarılması için yürütülen çalışmaların sürdüğü, ekiplerin arızayı gidermek ve vatandaşları tahliye etmek için yoğun çaba harcadığı bildirildi. Olayda şu ana kadar can kaybı ya da yaralanma bilgisi paylaşılmadı.