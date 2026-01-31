Son Dakika | Uludağ'da korku dolu anlar! Tatilciler metrelerce yüksekte mahsur kaldı

Yayınlanma:
Son dakika... Uludağ’da telesiyej arızalandı, metrelerce yüksekte kalan tatilciler için JAK ekipleri kurtarma çalışması başlattı.

Uludağ 1’inci Oteller Bölgesi’nde bulunan telesiyej hattında saat 10.30 sıralarında teknik arıza meydana geldi. Telesiyejin durmasıyla birlikte bazı tatilciler metrelerce yükseklikte kabinlerde mahsur kaldı.

Olayın bildirilmesi üzerine bölgeye Jandarma Arama Kurtarma (JAK), itfaiye ve sağlık ekipleri yönlendirildi. JAK timleri, mahsur kalanları güvenli şekilde indirmek için merdiven ve istasyon kurarak çalışmalara başladı.

Milli kayakçı ve ailesi hayatını kaybetmişti: Uludağ'daki otel yangınında istenen cezalar belli olduMilli kayakçı ve ailesi hayatını kaybetmişti: Uludağ'daki otel yangınında istenen cezalar belli oldu

KURTARMA ÇALIŞMALARI BAŞLADI

Telesiyejde mahsur kalanların kurtarılması için yürütülen çalışmaların sürdüğü, ekiplerin arızayı gidermek ve vatandaşları tahliye etmek için yoğun çaba harcadığı bildirildi. Olayda şu ana kadar can kaybı ya da yaralanma bilgisi paylaşılmadı.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

