Son dakika... 5 günlük bebeğe şiddet uygulayan hemşire tutuklandı

Kahramanmaraş’ta, henüz 5 günlükken maruz kaldığı şiddet nedeniyle bedensel ve zihinsel engelli kaldığı öne sürülen bebeğe ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri kamuoyuna yansıdı.

Görüntülerde, hemşire Hazel Dırık B.’nin bebek Deniz Esin Bozoklar’ın başına defalarca vurduğu ve bacağını sıktığı anlar yer aldı. Şiddet sonucu bebeğin bacağının hareketsiz kaldığı iddia edilirken, olay Türkiye genelinde büyük infiale yol açtı.

ŞİDDET UYGULAYAN HEMŞİRE TUTUKLANDI

Sanık avukatı ise dosyaya yansıyan görüntülerin yeni olmadığını, bazı basın organlarında aynı haberlerin tekrar yayımlanmasının yargı sürecini ve mahkemeyi baskı altına aldığını öne sürdü. Avukat, önceki celselerde dinlenen bazı uzmanlar ile hastane çalışanlarının bebeğin erken doğum nedeniyle sağlık sorunları bulunduğuna ilişkin beyanlarda bulunduğunu hatırlatarak, müvekkilinin basına yansıyan görüntüler nedeniyle zor durumda kaldığını, sosyal medyada tehditler aldığını ve adres değiştirmek zorunda kaldığını belirtti.

19 ŞUBAT'A ERTELENDİ

Ara kararını açıklayan mahkeme, hakkında adli kontrol tedbiri bulunan sanık H.D.B'nin tutuklanmasına karar verdi. Duruşma, eksik hususların giderilmesi için 19 Şubat'a ertelendi.