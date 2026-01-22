5 günlük bebeği engelli bırakan şiddetin görüntüleri ortaya çıktı! Hemşire acımasızca dövmüş

Kahramanmaraş’ta, henüz 5 günlükken bedensel ve zihinsel engelli kalmasına yol açtığı iddia edilen hemşire şiddetine ait güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. 3 yıla kadar hapis istemiyle yargılanan hemşire Hazel Dırık B.’nin, Deniz Esin Bozoklar’ın başına defalarca vurduğu, bacağını sıktığı ve bunun sonucunda bacağının hareketsiz kaldığı görüntülerde görülüyor.

Sema Bozoklar, 21 Mayıs 2021’de Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi’nde kızını dünyaya getirdi. Düşük kiloda doğan bebek, yeni doğan servisinde kuvöze alındı. 31 Mayıs 2021’de bir hemşire, Deniz Esin’in damar yolu açılmak istenirken çok durağan olduğunu ve sol bacağında şişlik olduğunu fark etti.

Hemşirenin durumu hastane yönetimine bildirmesi üzerine bebeğin bacağı hemen muayene edildi ve kırık olduğu tespit edildi. Olayın nedeninin anlaşılması için güvenlik kamerası görüntüleri geriye dönük olarak incelendi ve inceleme sonunda bebeğin 5 günlükken, 26 Mayıs 2021’de Hazel Dırık B.’nin şiddetine maruz kaldığı belirlendi.

BEBEĞİN YAŞADIĞI ŞİDDET AİLEDEN GİZLENDİ

Hastane yönetimi, Deniz Esin’i tedavi için özel bir hastaneye sevk ederken Sema ve Abdullah Bozoklar’ı, kızlarına uygulanan şiddet konusunda bilgilendirmedi. Özel hastanede tedavisi tamamlanan Deniz Esin’in hem bedensel engelli hem de serebral palsi ve epilepsi hastası olduğu aileye söylendi. Bozoklar çifti, yaşanan şiddetten habersiz olarak kızlarını alıp evlerine döndü. Hastane yönetimi ise başlattığı idari soruşturma sonucunda Hazel Dırık B.’nin hastaneyle ilişkisini sonlandırdı. Kahramanmaraş İl İdare Kurulu da hemşirenin yargılanmasına karar verdi.

GERÇEĞİ 3 YIL SONRA E-DEVLET MESAJIYLA ÖĞRENDİLER

Olaydan 3 yıl sonra, Haziran 2024’te Kahramanmaraş 10’uncu Asliye Ceza Mahkemesi’nde hemşire Hazel Dırık B. hakkında ‘Kasten yaralama’ suçundan 3 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. Bozoklar çiftine de dava günü e-Devlet üzerinden mesaj gönderildi. Mesaja ilk başta anlam veremeyen aile, avukatları Sait Bolat’la yaptığı araştırmada Hazel Dırık B.’nin kızlarına 5 günlükken şiddet uyguladığını ve engelliliğin aslında doğuştan değil, şiddet sonucu ortaya çıktığını öğrendi.

14 DAKİKA SÜREN KAN ALMA

Yargılama devam ederken, hemşirenin Deniz Esin’e uyguladığı şiddetin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Dava dosyasına giren görüntülerde, Hazel Dırık B.’nin kan alma işlemi 14 dakika sürdü. Kuvözden sedyeye alınan bebek, kan alınmak istendiğinde ağlamaya başladı; hemşire başına defalarca vurdu ve bacağını sıkarak kendine çekti. Bu sırada hareketli olan bacak birden hareketsizleşti. Daha sonra hareket etmeye çalışan bacak hâlâ kullanılamaz durumdaydı. Görüntülerde Hazel Dırık B.’nin durumu fark edip bebeğin bacağını kontrol ettiği de yer aldı.

'BUNUN ADI VAHŞETTİR, İŞKENCEDİR'

Görüntüleri değerlendiren avukat Sait Bolat, Deniz Esin’in yaşadığı şiddetin basit bir darp olayı olarak görülemeyeceğini vurguladı.