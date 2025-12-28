Son ankette 3'üncü olan parti herkesi şaşırttı

CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, sosyal medya hesabı üzerinden Aralık ayına ait genel seçim anketi sonuçlarını kamuoyu ile paylaştı. HBS Araştırma Şirketi tarafından yapılan çalışmanın verilerini yayınlayan Günaydın, sonuçları değerlendirirken "kararsız seçmen" grubuna dikkat çekti ve partisinin yeni dönem stratejisine dair önemli mesajlar verdi.

ARALIK AYI ANKET SONUÇLARI VE RAKAMLAR

Günaydın'ın paylaştığı ve HBS Araştırma tarafından 19-23 Aralık tarihleri arasında 2.000 seçmenle yüz yüze gerçekleştirilen çalışmada, kararsızların dağıtılmadan önceki ve dağıtıldıktan sonraki oy oranları ayrı ayrı listelendi.

Kararsızlar Dağıtılmadan Önceki Sonuçlar:

Araştırmanın ham verilerine göre partilerin oy oranları şu şekilde sıralandı:

CHP: Yüzde 28,3

Yüzde 28,3 AKP: Yüzde 24,6

Yüzde 24,6 Kararsız: Yüzde 17,4

Yüzde 17,4 DEM Parti: Yüzde 6,0

Yüzde 6,0 MHP: Yüzde 5,2

Yüzde 5,2 İYİ Parti: Yüzde 5,0

Yüzde 5,0 Zafer Partisi: Yüzde 3,9

Yüzde 3,9 Diğer: Yüzde 3,2

Yüzde 3,2 Yeniden Refah Partisi: Yüzde 3,0

Yüzde 3,0 Anahtar Parti: Yüzde 2,4

Yüzde 2,4 TİP: Yüzde 1,0

Kararsızlar Dağıtıldıktan Sonraki Sonuçlar:

Kararsız seçmenlerin oransal olarak dağıtılmasıyla ortaya çıkan tabloda ise CHP ile AKP arasındaki farkın açıldığı görüldü:

CHP: Yüzde 34,3

Yüzde 34,3 AKP: Yüzde 29,8

Yüzde 29,8 DEM Parti: Yüzde 7,3

Yüzde 7,3 MHP: Yüzde 6,3

Yüzde 6,3 İYİ Parti: Yüzde 6,1

Yüzde 6,1 Zafer Partisi: Yüzde 4,7

Yüzde 4,7 Yeniden Refah Partisi: Yüzde 3,6

Yüzde 3,6 Anahtar Parti: Yüzde 2,9

Yüzde 2,9 TİP: Yüzde 1,2

Yüzde 1,2 Diğer: Yüzde 3,9

"KARARSIZLARIN DURUMU ÜZERİNDE ÖZELLİKLE DURMAK GEREKİYOR"

Gökhan Günaydın, paylaştığı veriler üzerine yaptığı değerlendirmede, anket sonuçlarında üçüncü parti konumunda bulunan "kararsızlar" grubunun önemine vurgu yaptı. Günaydın, "Aralık ayı içinde yapılmış olup aşağıda kararsızlar dağıtılmadan ve dağıtıldıktan sonraki sonuçlarını sunduğum güncel araştırma üzerine yapılabilecek çok boyutlu değerlendirmeler var. Ancak üçüncü parti konumundaki kararsızların durumu üzerinde özellikle durmak gerekiyor" ifadelerini kullandı.

Vatandaşın mevcut durumdan memnun olmadığını belirten Günaydın, "Yurttaş memleketin iyi yönetilmediğini, durumun kötüye gittiğini görüyor, çare arıyor. Bu arayışın önemli bir kesimi parti seçiminden alıkoyması, her yönüyle analiz edilmesi gereken bir durumdur" dedi.

"İSTİKRARLI BİÇİMDE BİRİNCİ PARTİYİZ"

CHP'nin anketlerdeki konumuna değinen Günaydın, bugüne kadar yükselttikleri haklı itirazlarla istikrarlı bir biçimde birinci parti olma özelliklerini koruduklarını ve geliştirdiklerini belirtti. İktidara yönelik eleştirilerini de dile getiren Günaydın, "İktidarın demokrasi dışı söylem ve tutumları karşısında, bu alandaki kararlılığımız elbette devam edecek" şeklinde konuştu.

"YURTTAŞI BUNA İKNA ETMEK BÜYÜK ÖNEM TAŞIYOR"

Gökhan Günaydın, sadece eleştiriyle yetinmeyip yeni bir inşa sürecine girdiklerini ifade etti. Ekonomiden adalete kadar birçok alanda yeni bir yapılanmaya ihtiyaç duyulduğunu belirten CHP'li yönetici, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Ancak bunun yanında, yok edilmiş ekonomiyi, çökertilmiş adalet ve demokrasi başta olmak üzere tüm politika alanlarını yeniden inşa edebilecek bir siyaset mimarisini, söylemi ve bunu taşıyabilecek kadroyu ortaya çıkartmak ve yurttaşı buna ikna etmek büyük önem taşıyor."

CUMHURBAŞKANLIĞI ADAY OFİSİ VE YENİLENEN PROGRAM

Parti içindeki hazırlık süreçlerine dair detaylar veren Günaydın, Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi ve politika kurullarıyla güçlenen bir yapıları olduğunu vurguladı. 17 yıl aradan sonra yenilenen parti programına dikkat çeken Günaydın, "Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi ve politika kurullarımızla güçlenen mimarimiz, 17 yıl sonra yenilenen programımız ve bu programı taşımak üzere oluşturulan güçlü ve geniş kadrolarımız, uzmanlıklarını adanmış siyasi kimlikleriyle perçinleyerek memleketin ve yurttaşın derdine derman olmaya geliyorlar" dedi.

"SONUNDA HER ŞEY ÇOK GÜZEL OLACAK"

Açıklamasını gelecek planları ve vatandaşa verdiği umut mesajıyla sonlandıran Günaydın, Anadolu'yu karış karış dolaşarak hem sorunları tespit edeceklerini hem de çözüm yollarını anlatacaklarını belirtti. Günaydın mesajını şu sözlerle tamamladı:

"Sorun tespiti yanına çözüm yollarını da koyarak Anadolu’yu karış karış dolaşacağız. Bu memlekette kimse yalnız ve çaresiz kalmayacak. Belki zor olacak ama sonunda her şey çok güzel olacak."