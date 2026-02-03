Sivas'ta öğrenci minibüsü devrildi: Yaralılar var!

Son dakika haberi... Sivas'ın Yıldızeli ilçesinde kar ve buzlanma nedeniyle bir öğrenci servisi kayarak şarampole devrildi. Kazada 9'u öğrenci 10 kişi yaralandı.

Sivas'ın Yıldızeli ilçesinde, yoğun kar yağışı ve buzlanmanın etkisiyle kontrolden çıkan bir öğrenci servisi şarampole devrildi. İlk belirlemelere göre kazada 10 öğrenci yaralandı.

sivas-1.jpg

KAR VE BUZLANMA KAZAYA DAVETİYE ÇIKARDI

Kaza, Yıldızeli ilçesine bağlı Güneykaya beldesi Kargın Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Olumsuz hava koşulları nedeniyle zeminde oluşan buzlanma sonucunda, 58 AHA 260 plakalı öğrenci servisi sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği araç kayarak yol kenarındaki şarampole devrildi.

YARALI ÖĞRENCİLER HASTANEYE KALDIRILDI

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi. Kazada hafif ve orta derecede yaralanan 10 öğrenci, olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Jandarma ekipleri, bölgedeki ulaşımı kontrollü sağlarken kazayla ilgili geniş çaplı inceleme başlattı.

Kaynak:AA-DHA

Türkiye
