Sivas-Malatya kara yolu ulaşıma kapandı!

Yayınlanma:
Sivas-Malatya kara yolunda, kar ve tipi nedeniyle ulaşım sağlanamıyor.

Kar yağışının ardından bölgede etkisini artıran tipi nedeniyle Sivas-Malatya kara yolu ulaşıma kapandı. Ulaş ilçesinde araçların geçişine izin vermeyen ekipler, araçları ilçe girişinde bekletiyor.

Karayolları ekipleri ise yolu ulaşıma açmak için çalışmalarını sürdürüyor.

kara-yoluu-1.jpg

SİVAS'TA KAR YAĞIŞI

Sivas'ın Hafik ilçesinde yoğun kar yağışı ve dondurucu soğuklar yaşamı olumsuz etkiliyor.

Yağışın etkili olduğu ilçede soğuk hava nedeniyle bazı ev ve iş yerlerinin çatılarında bir metreyi bulan buz sarkıtları oluştu. İlçeden geçen Kızılırmak'ın yüzeyi tamamen buzla kaplanırken, donan ırmağın üzerinde yaklaşık 20 santimetrelik kar birikintisi oluştu.

sivass.jpg

İstanbul'da kar yağışı nedeniyle 378 ihbar yapıldı!İstanbul'da kar yağışı nedeniyle 378 ihbar yapıldı!

Kar yağışı yaban hayvanlarını da olumsuz etkilerken, kırık bir ağaç dalı üzerinde duran kartal dikkati çekti.

Ulaşımın aksamaması için bölgede çalışma başlatan Karayolları ekipleri, Sivas-Erzincan kara yolunu trafiğe açık tutmak amacıyla kar küreme ve yol temizleme faaliyetlerini aralıksız sürdürüyor.

Kaynak:AA

