İstanbul'da kar yağışı nedeniyle 378 ihbar yapıldı!

İstanbul'da hafta başından itibaren etkisini artıran kar yağışı, şehir genelinde hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), kar yağışı nedeniyle Komuta Merkezleri ve Çözüm Merkezi'ne 378 ihbar yapıldığını duyurdu.

İstanbul genelinde dün geceden itibaren etkisini artıran kar yağışı, haftanın ilk iş gününde hayatı durma noktasına getirdi. Şehir merkezinde hava sıcaklığı sıfır dereceye yaklaşırken, kırsal kesimlerde dondurucu soğuk ve kar sağanakları ulaşımı ciddi şekilde aksattı. Kar yağışının sabah saatlerinde şiddetlenmesiyle birlikte megakent genelinde trafik yoğunluğu saat 09.00 itibarıyla yüzde 81 seviyesine ulaştı.

VALİLİKTEN MOTOKURYE VE AĞIR TAŞITLARA YASAK

Olumsuz hava koşulları ve yollarda artan buzlanma riski üzerine İstanbul Valiliği, can ve mal güvenliğini korumak amacıyla radikal kararlar aldı. Valilikten yapılan açıklamaya göre, 19 Ocak Pazartesi günü saat 10.00'dan itibaren motokuryelerin ve ağır vasıtaların trafiğe çıkışı ikinci bir duyuruya kadar yasaklandı. Özellikle D-100 ve TEM otoyollarının belirli noktalarında kış lastiği olmayan araçlar nedeniyle trafik kilitlenirken, güvenlik güçleri ana arterlerde denetimlerini artırdı.

İBB VE AKOM EKİPLERİ TEYAKKUZDA

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), karla mücadele çalışmaları kapsamında 11 bin personel ve yaklaşık 3 bin 500 araçla sahada görev yapıyor. İBB Çözüm Merkezi’ne ulaşan 378 ihbarın büyük bir kısmını yol küreme ve tuzlama talepleri oluştururken; Beykoz, Sultangazi ve Eyüpsultan en fazla yardım talebi gelen ilçeler oldu. Metro ve Şehir Hatları seferlerinde genel olarak bir aksama yaşanmasa da, T1 Bağcılar-Güneştepe tramvay hattında raylara giren araçlar nedeniyle seferlerde gecikmeler kaydedildi.

METEOROLOJİK TAHMİNLER VE BEKLENTİLER

AKOM tarafından paylaşılan hava tahmin raporuna göre, İstanbul'u etkisi altına alan kar yağışının öğle saatlerine kadar yerel kuvvetli sağanaklar şeklinde sürmesi bekleniyor. Hava sıcaklıklarının 5 dereceye kadar yükseleceği öğleden sonraki saatlerde ise yağışın karla karışık yağmur ve yağmura dönmesi öngörülüyor. Yetkililer, akşam saatlerinde beklenen buzlanma ve don riskine karşı sürücüleri kış lastiği kullanımı ve toplu taşıma tercihi konusunda uyarmaya devam ediyor.

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

