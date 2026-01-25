Şişli'deki vahşetin ardından kadınlardan eylem çağrısı

İstanbul Şişli'de cansız bedeni bulunan Özbekistan uyruklu Durdona Khokimova için, kadınlar eylem çağrısında bulundu.

Şişli'de dehşet! Çöp konteynerinde başı kesik kadın cesedi bulundu

Kadın Cinayetlerine Karşı Feministler topluluğu, cansız bedenin bulunduğu yerde eyleme çağırdı. Sosyal medya hesaplarından yapılan çağrıda, "Bugün Şişli Kuyulubağ sokaktaki çöp kutusunda başı kesilmiş bir kadın bedeni bulundu. Bu cinayetin ardında erkek şiddeti olduğunu biliyoruz, katilleri tanıyoruz! Yarın saat 16:00'da Osmanbey Pangaltı çıkışında buluşup cinayetin işlendiği Kuyulubağ Sokak’a yürüyoruz!" denildi.

VAHŞETİN ARDINDAN ÇAĞRI

Kadın Cinayetlerine Karşı Feministler topluluğu açıklamasında ayrıca, "Erkekler saldırırken bu gücü patriyarkadan alıyor. Kadınları öldürüp işlek bir sokakta çöpe atabilen erkeklere bu cüreti koruyucu önleyici politikaları uygulayamayan devlet veriyor! Kadınların her gün katledildiği, şüpheli kadın ölümlerinin etkin soruşturulmadığı koşullarda bir kişi daha eksilmemek için öfkemizi sokağa taşımaya devam edeceğiz" dedi.