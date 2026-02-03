Ünlü iş adamının ölümünde korkunç şüphe: Öldürüp merdiven boşluğuna mı attılar?

Ünlü iş adamının ölümünde korkunç şüphe: Öldürüp merdiven boşluğuna mı attılar?
Yayınlanma:
Şişli’de iş insanı Musa Toykar, yatak odasından açılan yangın merdiveninde ölü bulundu. Toykar’ın ailesinin kendisinden iki gündür haber alamadığı ve bu nedenle İstanbul'a geldiklerinde durumun ortaya çıktığı öğrenildi.

İstanbul Şişli’de iş insanı 47 yaşındaki Musa Toykar , yatak odasından dışarı açılan yangın merdiveninde ölü halde bulundu. Yaklaşık iki gündür kendisine ulaşılamayan Toykar’ı bulmak için oğlu Mustafa Kerem Toykar (23) İstanbul’a geldi. Evde babasını göremeyen genç, durumu sitenin güvenlik görevlilerine bildirdi. Yapılan incelemede, güvenlik kameralarından Musa Toykar’ın siteden ayrılmadığı belirlendi.

YANGIN MERDİVENİNDE ÖLÜ BULUNDU

Evde beklemeye devam eden Mustafa Kerem Toykar, babasının dönmemesi üzerine tekrar sitenin güvenlik görevlileriyle görüştü.

Yangın merdivenini kontrol eden Toykar ve görevliler babası Musa Toykar’ı yüzüstü halde hareketsiz şekilde yerde yatarken buldu.istanbul-sislide-is-insani-musa-toyk-1147358-340719.jpg İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemelerde Musa Toykar’ın yaşamını yitirdiği belirlendi. Üstünde pijamalarının olduğu öğrenilen Musa Toykar, Cumhuriyet Savcısı ve polis ekiplerinin incelemelerinin ardından Adli Tıp Kurumu’na kaldırıldı.istanbul-sislide-is-insani-musa-toyk-1147365-340719.jpg

HAPİS CEZASI OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI

Öte yandan, Musa Toykar’ın dolandırıcılık suçundan 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezasının olduğu öğrenildi. Toykar’ın yatak odasının doğrudan binanın ortak yangın merdivenine açıldığı da belirlendi. Savcılık, olayla ilgili soruşturmayı “şüpheli ölüm” kapsamında başlattığı ifade edildi.

