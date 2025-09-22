Şirket çıkarı, öğrenci sağlığından önce geldi: Okul bölgesine mobil beton santrali skandalı!

Şirket çıkarı, öğrenci sağlığından önce geldi: Okul bölgesine mobil beton santrali skandalı!
Yayınlanma:
Hatay’ın Defne ilçesinde okul bölgesinin yer aldığı alana mobil beton santrali kurulduğu ortaya çıktı.

6 Şubat depreminin ardından hayatın tam anlamıyla normale dönmediği deprem bölgesi Hatay'da bir skandal ortaya çıktı.

Birgün'den Deniz Güngör'ün haberine göre, Hatay’ın Defne ilçesindeki en kalabalık okulun bulunduğu bölgeye mobil beton santralı kuruldu.

Alptem Zemin İnşaat ve Mühendislik firmasına ait santralın, Sümerler Mahallesi’nde yer alan Necmi Asfuroğlu Anadolu Lisesi’nin tam karşısına kurulduğu öğrenildi. Öte yandan, bölgede anaokul, ilkokul, ortaokul ve birçok lisenin bulunduğu aktarıldı.

CHP'li Zeybek'ten Caferağa'daki ranta tepki: Bağımsız yargı olsaydı buna cesaret edemezdinizCHP'li Zeybek'ten Caferağa'daki ranta tepki: Bağımsız yargı olsaydı buna cesaret edemezdiniz

"ŞEHİRDE RANT ÖN PLANDA"

Antakya Çevre Koruma Derneği (AÇKD) Başkanı Nilgün Karasu, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, ilgili kişilerle görüşme yaptıklarını ancak kendilerine "bu mobil santralın bölgede 3-4 gün kurulu kalacağını, süreli izin alındığını" söyledikleri ancak oyalandıklarını söyledi.

'Rant şebekesi' dedi Cengiz'in Sinop'taki projesine verdi veriştirdi!'Rant şebekesi' dedi Cengiz'in Sinop'taki projesine verdi veriştirdi!

Karasu, "‘Bugün kalkacak, şu gün gidecek’ sözleriyle oyalandık. Depremin ilk gününden bugüne kadar şehirde rant ön planda. Rant dışında her şey ikinci planda. Neden şehir ve halk sağlığının hiçbir önemi yok anlamıyoruz" ifadelerini kullandı.

Karasu, bölgede oluşabilecek toz ve gürültünün vatandaşları olumsuz etkileyebileceğini belirterek şöyle devam etti:

"O bölgede her yaştan çocuğun gittiği yaklaşık 9-10 tane okul var. Biliyoruz ki beton santralı dediğimiz şeyin temeli gürültüdür. Ayrıca o bölgeden çıkacak olan çimento tozu ciddi hastalıklara yol açabilir. Çocuklar teneffüste o tozlu havayı soluyacaklar. 3-4 solukla o ciğerleri çimento tozu dolacak. Sadece bir şirket birkaç kuruş daha fazla kazansın diye oraya o santral kuruluyor."

ŞİRKETİN KARI ÖĞRENCİLERİN SAĞLIĞINDAN ÖNEMLİ DEĞİL

Eğitim Sen Hatay Şube Başkanı Özgür Tıraş da, konuya ilişkin yaptığı açıklamada mobil beton santralının öğrencilerin ve yurttaşların sağlığını olumsuz etkileyeceğini belirterek şöyle konuştu:

"Kentimiz adeta şantiyeye çevrildi ve bu nedenle yeteri kadar tozlu. Ancak biz daha fazla toz solumak istemiyoruz. Yetkililerden bu mobil beton santralın kaldırılmasını talep ediyoruz. Hiçbir şirketin kârı öğrencilerimizin ve yurttaşlarımızın sağlığından önemli değildir."

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Trump'ın açıklaması ülkeyi kırmızı alarma geçirdi: Siviller askeri eğitime başladı
Galatasaray İlkin Aydın kararını resmen açıkladı: Tamam mı devam mı?
Galatasaray İlkin Aydın kararını resmen açıkladı: Tamam mı devam mı?
Kartlar yeniden dağıtılıyor: Orta sınıf hatchback otomobillerde en ucuz 10 model
Dünyanın en büyüklerinden biri olacak: Mega havalimanı Dubai’ye rakip geliyor!
Dünyanın en büyüklerinden biri olacak: Mega havalimanı Dubai’ye rakip geliyor!
Kırmızı alarm! Felaketi yaşayan Karadeniz'e bir uyarı daha: Daha beterine hazır olun
İkinci asgari ücret için tek şart gerekiyor!
İkinci asgari ücret için tek şart gerekiyor!
Emekli maaşında yaşanacak kaybı açıkladı: Özgür Erdursun umut dolu soruya acı yanıt verdi
Sergen Yalçın ve Rafa Silva ile ilgili bomba iddia
Sergen Yalçın ve Rafa Silva ile ilgili bomba iddia
Dev AVM'nin ruhsatı iptal edildi: İşletmelere 'faaliyetleri sonlandırın' talimatı gitti
Dev AVM'nin ruhsatı iptal edildi
İşletmelere 'faaliyetleri sonlandırın' talimatı gitti
8 ayda öyle değer kazandı ki altını geride bıraktı: Yatırımcıları köşeyi döndü
Yatırımcıları köşeyi döndü
8 ayda öyle değer kazandı ki altını geride bıraktı
Türkiye
Son dakika | Balıkesir'de 5 büyüklüğünde deprem: İstanbul'da da hissedildi
Balıkesir'de 5 büyüklüğünde deprem
Bodrum'da şok olay! Hesap ödemeyip silah çektiler
Bodrum'da şok olay! Hesap ödemeyip silah çektiler