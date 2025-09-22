Şirket çıkarı, öğrenci sağlığından önce geldi: Okul bölgesine mobil beton santrali skandalı!

6 Şubat depreminin ardından hayatın tam anlamıyla normale dönmediği deprem bölgesi Hatay'da bir skandal ortaya çıktı.

Birgün'den Deniz Güngör'ün haberine göre, Hatay’ın Defne ilçesindeki en kalabalık okulun bulunduğu bölgeye mobil beton santralı kuruldu.

Alptem Zemin İnşaat ve Mühendislik firmasına ait santralın, Sümerler Mahallesi’nde yer alan Necmi Asfuroğlu Anadolu Lisesi’nin tam karşısına kurulduğu öğrenildi. Öte yandan, bölgede anaokul, ilkokul, ortaokul ve birçok lisenin bulunduğu aktarıldı.

"ŞEHİRDE RANT ÖN PLANDA"

Antakya Çevre Koruma Derneği (AÇKD) Başkanı Nilgün Karasu, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, ilgili kişilerle görüşme yaptıklarını ancak kendilerine "bu mobil santralın bölgede 3-4 gün kurulu kalacağını, süreli izin alındığını" söyledikleri ancak oyalandıklarını söyledi.

Karasu, "‘Bugün kalkacak, şu gün gidecek’ sözleriyle oyalandık. Depremin ilk gününden bugüne kadar şehirde rant ön planda. Rant dışında her şey ikinci planda. Neden şehir ve halk sağlığının hiçbir önemi yok anlamıyoruz" ifadelerini kullandı.

Karasu, bölgede oluşabilecek toz ve gürültünün vatandaşları olumsuz etkileyebileceğini belirterek şöyle devam etti:

"O bölgede her yaştan çocuğun gittiği yaklaşık 9-10 tane okul var. Biliyoruz ki beton santralı dediğimiz şeyin temeli gürültüdür. Ayrıca o bölgeden çıkacak olan çimento tozu ciddi hastalıklara yol açabilir. Çocuklar teneffüste o tozlu havayı soluyacaklar. 3-4 solukla o ciğerleri çimento tozu dolacak. Sadece bir şirket birkaç kuruş daha fazla kazansın diye oraya o santral kuruluyor."

ŞİRKETİN KARI ÖĞRENCİLERİN SAĞLIĞINDAN ÖNEMLİ DEĞİL

Eğitim Sen Hatay Şube Başkanı Özgür Tıraş da, konuya ilişkin yaptığı açıklamada mobil beton santralının öğrencilerin ve yurttaşların sağlığını olumsuz etkileyeceğini belirterek şöyle konuştu: