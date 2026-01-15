Silivri'de olaylı 'İmamoğlu' duruşması: Yaralı kadını İl Başkanı Özgür Çelik taşıdı

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu’nun diploma iptaline karşı açtığı davanın Silivri’deki ilk duruşması, hafızalardan silinmeyecek olaylara sahne oldu. İdare mahkemesi davasının Silivri Kampüsü’nde görülmesi ve dar bir salon seçilmesi krize yol açarken, kapı önünde jandarmanın müdahalesiyle çok sayıda vatandaş yaralandı.

ÖZGÜR ÖZEL’DEN "TALİMATLI KARA DÜZEN" TEPKİSİ

Duruşma sonrası kameraların karşısına geçen CHP Genel Başkanı Özgür Özel, yaşananları sert bir dille eleştirdi. İlk kez bir idare davasının Silivri Kampüsü’ne taşındığını vurgulayan Özel, bilinçli bir kaos ortamı yaratıldığını savundu. AKP'nin süreci talimatla yönettiğini belirten Özel, şu ifadeleri kullandı:

"Ekrem Bey'i idare mahkemesine götürmek yerine Silivri'ye getirdiler. İlginin bu kadar yoğun olduğu bir yerde davayı en küçük salona koymuşlar. Maksat AK Parti’nin kara düzeni. Siz de sıkıştınız, avukatlar sıkıştı, içeride nefes alınmıyor. Bu akılla izah edilecek bir durum değil."

70 YAŞINDAKİ İNSANLARA TAZYİKLİ SU VE MÜDAHALE

Özel, kampüs dışındaki barikatlarda bekleyen vatandaşlara yönelik jandarma müdahalesini de anlattı. Desteğe gelen yaşlı vatandaşların yerlerde sürüklendiğini ve üzerlerine tazyikli su sıkıldığını belirten Özel, "Çekmişler jandarmanın aracını, jandarma aracından 70 yaşında insanlara su sıkıyorlar. Arkadaşlarımız gidiyor, 'yapmayın, etmeyin' diyor. 70 yaşındaki o insana su sıkılır, yerlerde sürüklenir mi? Ne yapmaya gelmiş? Ekrem İmamoğlu'nun diploma davasına desteğe gelmiş 70 yaşında insanlara. O sırada yerde sürüklenenler var, üzeri ıslananlar var, perişan olanlar var. İçerideki arbedede de bir kadının kaburgalarını kırdılar, Doktor Ayşegül Hanım müdahale etti. 45 dakikadan fazla sedye beklendi. Arkadaşlar, dışarıda alınan tedbirlerden, dışarıdaki ambulanslar gelemediği için, salondaki sağlık görevlileri yerde sürüklenen ve kaburgaları kırılan kişiye müdahale için gitti." dedi.

Özgür Özel diploma davasının ardından ateş püskürdü: Bir delilikle meşgulüz

O ANLARIN GÖRÜNTÜSÜ ORTAYA ÇIKTI: İL BAŞKANI ÇELİK SEDYEYİ TAŞIDI

Özgür Özel’in bahsettiği o anlara ilişkin görüntüler ise kamuoyuna yansıdı. Videoda, kadının sedye üzerinde taşındığı ve sedyenin bir ucunda CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, diğer ucunda ise İstanbul Gençlik Kolları Başkanı Erdem Kara ile diğer partililerin olduğu görüldü.