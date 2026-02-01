Silahlı soygun hazırlığındaki 3 kişi kaldıkları otelde yakalandı

Yayınlanma:
Bursa, Ankara ve Gaziantep’te silahlı eylem ve soygun hazırlığında olduğu belirlenen suç örgütü üyesi 3 şüpheli, Bursa’da konakladıkları otele düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

Yasa dışı sorgulama sistemleri üzerinden adreslerine ulaştıkları kişilere yönelik, soygun ve silahlı eylem hazırlığında olduğu belirlenen suç örgütü üyesi 3 şüpheli yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, Ç.Ş.T. (22), E.C.D. (19) ve A.E.Ö. (18) isimli suç örgütü üyelerinin Bursa, Ankara ve Gaziantep’te silahlı eylem ve soygun hazırlığında olduğunu tespit etti.

ÖZEL HAREKAT POLİSLERİYLE BASKIN YAPILDI

Teknik ve fiziki takiple şüphelilerin Osmangazi ilçesinde bir otelde konakladıkları tespit edildi. Özel Harekat polisleriyle gerçekleştirilen baskında 3 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Yasa dışı sorgulama panelleri üzerinden hedef aldıkları kişilerin kimlik bilgilerine ve ikamet adreslerine ulaştıkları ve saldırı ile soygun planlarını bu veriler doğrultusunda yaptıkları belirlenen Ç.Ş.T., E.C.D. ve A.E.Ö. isimli şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Kaynak:DHA

