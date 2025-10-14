Silahlı saldırı hazırlığındaki 5 kişi yakalandı

Silahlı saldırı hazırlığındaki 5 kişi yakalandı
Yayınlanma:
Sultangazi'de polis denetimlerinde durdurulan araçta otomatik silah, ruhsatsız tabanca ve kar maskesi bulundu, 3 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin ifadelerinin ardından birlikte hareket ettiği tespit edilen 2 kişi daha yakalandı. Husumetlilerine yönelik silahlı saldırı hazırlığında olduğu belirlenen 5 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

İstanbul Sultangazi'de İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Önleyici Hizmet Şube Müdürlüğü ekipleri 11 Ekim'de Sultangazi'deki denetimlerde şüpheli bir otomobili durdurdu. Yapılan incelemede aracın 'change' olduğu belirlendi.

Araçta yapılan aramalarda 1 otomatik silah, 1 ruhsatsız tabanca, bu silahlara ait 26 mermi, 3 farklı araç plakası ve 1 kar maskesi ele geçirildi. Otomobilde bulunan 3 kişi gözaltına alındı.

Motosikletli çete iş yerini basmıştı: 2 şüpheli tutuklandıMotosikletli çete iş yerini basmıştı: 2 şüpheli tutuklandı

Daltonlar, Şirinler, Casperlar... Çocukları tetikçi yaptılar! Yeni nesil çete kabusuDaltonlar, Şirinler, Casperlar... Çocukları tetikçi yaptılar! Yeni nesil çete kabusu

SİLAHLI SALDIRIYA HAZIRLANIYORLARMIŞ

Çalışmaların devamında gözaltına alınan şüphelilerin organize şekilde hareket ettiklerini ve husumetli oldukları kişilere yönelik silahlı saldırı hazırlığında olduklarını tespit etti. Ekipler, olayla bağlantılı oldukları belirlenen 2 kişiyi daha yakaladı.istanbul-sultangazide-silahli-saldiri-963186-286008.jpg

ADLİYEYE SEVK EDİLDİLER

Toplam 5 şüpheli, Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nde 4 gün süren ifade işleminin ardından adliyeye sevk edildi.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

