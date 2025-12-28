Silah tüccarları ve uyuşturucu tacirlerine şafak baskını

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde harekete geçen Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, başkent sokaklarında silah ticareti ve uyuşturucu satışı yapan yapılanmayı mercek altına aldı. Şehrin güvenliğini tehdit eden suç örgütü, emniyet birimleri tarafından adım adım izlendi. Ekipler, suç ağını deşifre etmek için titiz bir teknik ve fiziki takip süreci yürüttü.

Takip sürecinin ardından operasyon için düğmeye basıldı. Özel Harekat ekiplerinin de destek verdiği, tansiyonun yüksek olduğu operasyonda belirlenen adreslere eş zamanlı baskınlar düzenlendi. Emniyet güçlerinin kararlı müdahalesiyle, suç örgütünün faaliyetlerine son verildi.

Rize'de kaçak silah atölyesine baskın: 3 gözaltı

SUÇ DOSYASI KABARIK LİDER "A.A." YAKALANDI

Operasyonun en dikkat çekici detayı ise çetenin tepesindeki ismin yakalanması oldu. Silahla yaralama ve tehdit gibi ağır suçlara karıştığı belirlenen, çok sayıda suç kaydı bulunan ve uzun süredir emniyet güçlerince aranan örgüt lideri A.A., operasyon kapsamında ele geçirildi. A.A. ile birlikte toplam 16 şüpheli gözaltına alınarak emniyete götürüldü.

CEPHANELİK GİBİ EVLER VE YARGI SÜRECİ

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda karşılaşılan manzara, tehlikenin boyutunu bir kez daha gözler önüne serdi. Yapılan aramalarda çok sayıda silah ve uyuşturucu madde ele geçirildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, adalete hesap vermek üzere adliyeye sevk edildi.