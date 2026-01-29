Silah kaçakçılarına jandarma baskını: 7 kişi yakalandı

Aydın'ın Didim ilçesinde, jandarma ekipleri tarafından eş zamanlı olarak düzenlenen silah kaçakçılığı operasyonunda, ruhsatsız tabanca ve 7 av tüfeği ele geçirilirken 7 şüpheli şahıs gözaltına alındı.