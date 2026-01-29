Silah kaçakçılarına jandarma baskını: 7 kişi yakalandı
Yayınlanma:
Aydın'ın Didim ilçesinde, jandarma ekipleri tarafından eş zamanlı olarak düzenlenen silah kaçakçılığı operasyonunda, ruhsatsız tabanca ve 7 av tüfeği ele geçirilirken 7 şüpheli şahıs gözaltına alındı.
Aydın’ın Didim İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından, silah kaçakçılığı yaptıkları ileri sürülen şüphelilere yönelik eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi.
“Cehennem Necati” için istenen ceza belli oldu! Tanık ifadelerini tek tek geri çektirmişler
Düzenlenen operasyon kapsamında, şüpheliler N.Ç. (59), D.Ç. (62), V.O.Ç. (31), M.Ö. (28), K.S. (65), M.Ç. (42) ve Ö.T.Y. (26) gözaltına alındı.
JANDARMADAKİ İŞLEMLERİ DEVAM EDİYOR!
Jandarma ekipleri tarafından, şüpheli şahısların evlerinde yapılann aramalar sırasında ruhsatsız 3 tabanca, 5 yarı otomatik av tüfeği, 2 çift kırma av tüfeği, 165 adet dolu fişek ile 15 adet 9 mm fişek ele geçirildi. Gözaltına alınan 7 şüphelinin, jandarma karakolundaki işlemlerinin devam ettiği bildirildi.
Kaynak:DHA