Siirt’te elektrik direği alev aldı

Siirt’te elektrik direği alev aldı. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Siirt’in Afetevler Mahallesi Mehmet Süer Caddesi’nde, saat 16.00 sıralarında meydana gelen olayda, edinilen bilgilere göre cadde üzerindeki bir elektrik direğinde bulunan kablolar, henüz bilinmeyen bir nedenle alev aldı.

İTFAİYE EKİPLERİ YANGINI SÖNDÜRDÜ

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle alev alan direk söndürüldü. Olayda herhangi bir can kaybı veya yaralanma olmadı.

Olay yerine gelen enerji şirketi ekipleri, elektrik direğindeki onarım için çalışma başlattı.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

