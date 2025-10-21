Siirt’te elektrik direği alev aldı

Siirt’in Afetevler Mahallesi Mehmet Süer Caddesi’nde, saat 16.00 sıralarında meydana gelen olayda, edinilen bilgilere göre cadde üzerindeki bir elektrik direğinde bulunan kablolar, henüz bilinmeyen bir nedenle alev aldı.

Meteoroloji'den çok sayıda il için uyarı: Gök gürültülü sağanak geliyor!

İTFAİYE EKİPLERİ YANGINI SÖNDÜRDÜ

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle alev alan direk söndürüldü. Olayda herhangi bir can kaybı veya yaralanma olmadı.

Son 10 yılda en çok zenginleşen il belli oldu

Olay yerine gelen enerji şirketi ekipleri, elektrik direğindeki onarım için çalışma başlattı.