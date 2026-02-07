Sigara içenler, Sağlık Bakanlığı'nın radarına girdi. Daha önce obezite ile mücadele kapsamında sokaklarda ve sağlık kuruluşlarında tarama yaparak veri toplayan Bakanlık tütün ve tütün ürünleriyle mücadeleyi daha etkin hale getirmek için yeni adımlar atmaya hazırlanıyor.

Bakanlık Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı (TÜSEB) ile, sistemde kayda alınan vatandaşları doğrudan hedef alarak klasik sigara, elektronik sigara ve puff kullanımınına karşı kapsamlı bir çalışma yürütecek.

SİGARA İÇENLER HAZIR OLUN!

Türkiye Gazetesi'nden Esma Altın'ın haberine göre, 9 Şubat Dünya Sigara Bırakma Günü kapsamında değerlendirmelerde bulunan Halk Sağlığı Genel Müdürü Muhammed Emin Demirkol, tütünle mücadelenin tüm ürün türlerini kapsayacak şekilde ele alınması gerektiğini vurguladı.

Türkiye’de her üç kişiden birinin sigara kullandığını belirten Demirkol, kullanım oranının yüzde 33 seviyesine ulaştığını, özellikle kadınlar arasında artış yaşandığına dikkat çekti.

Sigara kanser ölümlerinin yüzde 30’undan sorumlu!

Demirkol, sigara kullanım oranının erkeklerde yüzde 45, kadınlarda ise yüzde 20 olduğunu ifade ederken, anne ve babası sigara içen çocuklarda riskin dört kat arttığını söyledi.

Sigaraya dev zammın eli kulağında!

Sigara bırakma polikliniklerinin sayısının 1.300’e yaklaştığını aktaran Demirkol, 2025 yılında başvuru sayısının 173 bine çıktığını belirtti. Hedeflerinin bir milyon muayeneye ulaşmak olduğunu kaydeden Demirkol, uzun vadede 2050’li yıllarda Türkiye’yi tamamen tütünsüz bir ülke haline getirmeyi amaçladıklarını dile getirdi.

BAKANLIK SİGARA İÇENLERİ TEK TEK BULACAK!

Demirkol ayrıca Yeni Sigara Yasası ile sigaranın görünürlüğünün azaltılmasının ve sigara içmeyenlerin daha rahat ettiği ortamların oluşturulmasının hedeflendiğini de sözlerine ekledi.

Sigara kullanımına yönelik denetimlerin de artırıldığını belirten Demirkol, çapraz kontroller sayesinde ihlallerin tespit edilme oranının 10 kat arttığını vurguladı. Sigarayla mücadelede aile hekimlerinin rolünün güçlendirildiğini ifade eden Demirkol, sigara içen vatandaşların yeni sistemde tek tek tespit edileceğini söyledi.

DAVET BİR ANDA TELEFONUNUZA GELEBİLİR

Sigara içtiği belirlenen vatandaşların SMS yoluyla bilgilendirileceğini ifade eden Demirkol, hastaneler ve aile hekimliklerinde, “Sigara içiyor musunuz, bırakmak ister misiniz, randevu alalım mı?” sorularıyla kısa klinik müdahalelerin yapılacağını söyledi.

Demirkol, vatandaşların hızlı şekilde danışmanlığa ve ALO 171 hattına yönlendirileceğini kaydederken sigara bırakma polikliniklerinin sayısının artırıdığını ifade etti. Demirkol, randevuların oldukça müsait olduğunu vurgulayarak sigarayı bırakmaya davet etti.