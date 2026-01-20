Şiddet mağduru hakim görevine döndü

Olay geçtiğimiz ay Çanakkale Adliye Lojmanları'nda meydana gelmişti. Eşinden boşanmış ve kızıyla birlikte yaşamını sürdüren Hâkim F.K.T., yaklaşık 6 ay önce kızının tenis dersleri sırasında kendisi gibi eşinden ayrılmış olan inşaat mühendisi Burak Doğan ile tanıştı. İkili arasında kısa süre önce bir gönül ilişkisi başladı.

İddiaya göre olay günü Burak Doğan, kendi ofisine bir tatlı siparişi verdi. Ancak kuryenin hatası sonucu sipariş, F.K.T.'nin adresine teslim edildi. Kadın hâkim, durumu mesaj atarak Doğan'a bildirdi. Bunun üzerine Doğan, evde kimin olduğunu sordu. Sevgilisinin evinde bir erkek avukat ve iki kadından oluşan misafir grubuyla alkol aldığını öğrenen Burak Doğan, "kıskançlık krizine" girerek adliye lojmanlarına gitti.

DEHŞET SAÇTI

Alkollü olduğu öne sürülen Burak Doğan, daireye girdikten sonra F.K.T.'yi yatak odasına çağırdı. Burada başlayan sözlü tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. "Kıskançlık krizi" geçirdiğini iddia eden Doğan, kadın hâkimi feci şekilde darbetti. Aldığı darbeler sonucu F.K.T.'nin elmacık kemiği kırıldı.

BIÇAKLA TEHDİT EDİP MİSAFİRLERİ KOVDU

Şiddet eyleminin ardından mutfaktan bir bıçak alan saldırgan salona yöneldi. Evde bulunan genç avukat ve iki kadın misafiri tehdit ederek evden kovdu. Misafirlerin ayrılmasının ardından kadın hâkim 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım istedi. İhbar üzerine adliye lojmanlarına polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan F.K.T., ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

"TİŞÖRT" SAVUNMASI VE TUTUKLAMA

Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan Burak Doğan, emniyetteki ifadesinde pişman olduğunu belirtti. Doğan ifadesinde, "Daha önce evde, o gün misafir olarak bulunan avukatın tişörtünü bulmuştum. F.K.T.'ye sorduğumda, avukatın kendi kıyafetine sigara kokusu sinmemesi için tişörtü geçici olarak verdiğini söylemişti. Aramızda bu nedenle bir tartışma olmuştu. Olay günü telefonda avukatın evde olduğunu öğrenince sinirlerime hakim olamadım. Çok pişmanım" dedi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli Burak Doğan, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Tedavisinin Ardından Görevine Döndü

Ağır yaralanan ve elmacık kemiği kırılan 4. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı F.K.T., olay sonrası uzun süre raporlu kaldı. İyileşme sürecinde Hâkimler ve Savcılar Kurulu (HSK) ile görüşme yapan kadın hâkim, yaşadığı mağduriyeti anlatarak görevine devam etmek istediğini açıkça ifade etti. F.K.T.'nin rapor süresinin bitmesinin ardından geçtiğimiz hafta itibarıyla yeniden görevine başladığı öğrenildi.