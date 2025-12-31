Kadın hakimin elmacık kemiğini kırdı: Mühendis sevgili dehşet saçtı

Türkiye'nin kanayan yarası haline gelen kadına şiddet olaylarına bir yenisi daha eklendi. Bu kez şiddete uğrayan kadın hakim oldu.

KADIN HAKİMİN ELMACIK KEMİĞİNİ KIRDI

Çanakkale Adliyesi 4. Ağır Ceza Başkanı 33 yaşındaki kadın hâkim F.K.T., "kıskançlık krizi" geçirdiğini iddia eden erkek arkadaşı Burak Doğan tarafından, kendi evinde feci şekilde dövüldü. Aldığı darbe nedeniyle elmacık kemiği kırılan kadın hâkim, hastanede tedavi altına alındı.

Sabah'ın haberine göre; geçtiğimiz pazar günü adliye lojmanlarında yaşanan olayda kadın hâkim F.K.T., 6 ay önce kızının tenis dersleri sırasında kendisi gibi eşinden boşanmış olan inşaat mühendisi 36 yaşındaki Burak Doğan ile tanıştı. İkili arasında kısa süre önce gönül ilişkisi başladı.

İddiaya göre; Burak Doğan'ın önceki gün ofisine verdiği tatlı siparişi, kuryenin hatasıyla F.K.T.'nin adresine gitti. Kadın hâkim de mesaj atarak tatlının kendi evine geldiğini söyledi. Burak Doğan evde kimin olduğunu sorunca aldığı yanıtla öfkelendi.

MÜHENDİS SEVGİLİ DEHŞET SAÇTI

Kadın hakimin evinde bir erkek avukat ve iki kadından oluşan misafirleriyle alkol aldığını öğrenen Doğan, "kıskançlık krizi"ne girip adliye lojmanını bastı. Alkollü bir şekilde daireye giren Doğan, sevgilisini yatak odasına çağırarak tartışmaya başladı.

Doğan, tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle, kadın hâkimi feci şekilde dövdü. Mutfaktan aldığı bıçakla salona yönelen Burak Doğan evde bulunan misafirleri de kovdu.

Genç avukat ve iki kadın evden ayrılırken, kadın hâkim 112'yi aradı. Adliye lojmanlarına polis ve 112 ekibi sevk edilirken hâkim F.K.T. ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

Kadın hakimin elmacık kemiğini kıran Burak Doğan, polis tarafından gözaltına alındı. Doğan, emniyet ifadesinde, "Daha önce evde, o gün misafir olarak bulunan avukatın tişörtünü bulmuştum. F.K.T.'ye sorduğumda avukatın tişörtü, kendi kıyafetine sigara kokusu sinmemesi için geçici olarak verdiğini söyledi. Aramızda bir tartışma olmuştu. O gün telefonda avukatın evde olduğunu öğrenince sinirlerime hakim olamadım. Çok pişmanım" dedi

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen Burak Doğan, tutuklanarak cezaevine gönderildi.