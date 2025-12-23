SGK Uzmanı asgari ücret zammını değerlendirdi: İşte işverene maliyeti!

Milyonlarca çalışanı doğrudan, toplumun tamamını ise dolaylı olarak ilgilendiren asgari ücretin belirlenmesine yönelik süreç sonra erdi.

Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun üçüncü ve son toplantısı yapıldı ve 2026 yılı için geçerli olacak asgari ücret rakamı açıklandı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, yeni asgari ücretin net olarak 28 bin 75 lira olarak belirlendiğini açıkladı.

İşverene verilen asgari ücret desteği ise 1270 TL'ye çıkarıldı.

Yeni asgari ücret tartışmaları da beraberinde getirdi. Asgari ücretin açlık sınırının altında bir rakam olarak açıklanması tepkileri toplarken, işverenler de yeni asgari ücretin iş verene maliyetinin ne olduğunu merak etmeye başladı.

Son Dakika | İmamoğlu'ndan yeni açıklanan asgari ücrete ilk tepki

İŞVERENE MALİYETİ NE?

SGK Uzmanı Emin Yılmaz asgari ücretin belli olmasının ardından CNN Türk canlı yayınında şu ifadeleri kullandı: “Net asgari ücretimiz 22 bin 104 TL 67 kuruştu. Toplamda 28 bin 75 TL net, brüt rakamına bakıldığı zaman 33 bin 30 TL’ye denk geldi. Bunun işverene maliyeti var. İşverene maliyetinde imalat sektöründe bulunan iş yerlerinde %5 teşvik alınıyor. Orada da imalat sektöründe işveren maliyeti 39 bin 223 TL’ye, hizmet sektöründe olanlarda ise %2 teşvik var. Onu düştükten sonra orada da hizmet sektöründe işveren maliyeti 40 bin 214 TL.

Asgari ücret belli oldu! Türk İş Başkanı Atalay'dan ilk tepki

ÇALIŞAN BAŞINA 1270 TL DESTEK

Posta Gazetesi Ekonomi Müdürü Bilal Emin Turan: “Dolar bazında 655 dolara tekabül ediyor. Burada işverenin elini taşının altına koyduğunu görüyoruz. Bu aslında hedeflenen enflasyon ile günümüz şartlarında beklenen makroihtiyati tedbirler kapsamında alınan bir önlem. Uluslararası kurumlar %25 civarında hedefler koymuştu. Bir noktada orta yol bulunmuş durumda. Gönül ister ki %35-40'lı zamlar yapıldı. 2022-2023 yıllarında 6’şar aylık dönemlerde zam yapılıyordu. Enflasyonla mücadelede sıkı mali politikalar devreye alındı. Burada hedeflenen enflasyona göre zam artışları gündeme geldi. İşverene her çalışan başına bin TL destek sağlıyor devlet. Bu destek 1270 TL’ye çıktı.

"KIDEM TAZMİNATI ARTACAK"

Brüt ücret 33 bin 30 TL’ye çıktı. Buradaki yüzde 27’lik artış 1 Ocak itibarıyla işsizlik maaşının da aynı oranda artmasını sağlayacak. İşsizlik maaşı brüt asgari ücretin en az yüzde 40’ı maksimum yüzde %80’i kadar olabiliyor. Bu tutar artacak. Kıdem tazminatının da 33 bin 30 TL üzerinden hesaplanacağını, 1 Ocak’tan itibaren alınacak kıdem tazminatının yüzde 27 artacağını ifade etmemizde fayda var.

%30-35 rakamları çok telaffuz edildi. Senaryolar arasında bu vardı. %27’lik rakam belirlendi. Resmi Gazete’de Asgari Ücret Komisyonu kararı yayınlanmadan kesinleşti diyemeyiz. Nihayetinde Cumhurbaşkanımızın burada son bir dokunuş hem emekliye hem kamu işçilerine, memurlarına yönelik son dakika seyyanen zam gibi eklemeleri geçtiğimiz yıllarda olmuştur. Biz bunu sıkça gördük. Burada bir 3 puanlık dokunuş söz konusu olabilir. Takdir Cumhurbaşkanımızın. İşveren sanki bu orana razı olmuş gibi duruyor."