Son Dakika | İmamoğlu'ndan yeni açıklanan asgari ücrete ilk tepki

Son dakika... Tutuklu Cumhurbaşkanı Adayı ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, 2026 yılı için asgari ücrete yapılan yüzde 27 oranındaki zama tepki gösterdi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 2026 asgari ücretini 28 bin 75 TL olarak açıkladı. Tutuklu Cumhurbaşkanı Adayı ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Işıkhan'ın açıkladığı rakama tepki gösterdi.

"AĞIR GEÇİM SIKINTISININ YANINDAN BİLE GEÇMİYOR"

"Türkiye’nin işçileri, emekçileri, asgari ücretlileri açlığa mahkum değildir! Bu ülkenin işçisinin hakkı, açlık sınırının altında bir asgari ücret değildir!" diyen İmamoğlu, tepkisini şöyle dile getirdi:

"28 bin 75 TL olarak açıklanan asgari ücret, milletin gerçeklerinin, yani ağır geçim sıkıntısının yanından bile geçmiyor. Açıklanan asgari ücret bir zorunluluk değil, siyasi bir tercihtir. İşçilerin olmadığı bir masada, sadece işverenlerle asgari ücret belirleyen akıl, “ben zenginden yanayım, yoksuldan değil” diyen akıldır. CHP’nin net asgari ücret teklifi 39 bin TL’dir. İnşallah milletin iktidarı başa geldiğinde, işçilerimize, asgari ücretlilerimize hak ettiklerini verecek, yeni ekonomi, sanayi ve teknoloji politikalarımızla işverenleri de rahatlatacağız. Çalışacağız, üreteceğiz, kazanacağız ve adilce paylaşacağız!"

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

