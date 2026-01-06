Sezgin Baran Korkmaz haberlerine erişim engeli kalktı

Sezgin Baran Korkmaz haberlerine erişim engeli kalktı
Yayınlanma:
Sezgin Baran Korkmaz, Çağlar Şendil ve Cihan Ekşioğlu’nun adının geçtiği sosyal medya paylaşımları ve haberlere getirilen erişim yasağı İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı itiraz üzerine kaldırıldı.

Sezgin Baran Korkmaz, Çağlar Şendil Cihan Ekşioğlu’nun adının geçtiği 700’ün üzerinde haber ve sosyal medya içeriğine daha önce erişim engeli getirilmişti.

Habertürk'ten Ceylan Sever'in aktardığına göre; X (eski adıyla Twitter) üzerinden yapılan 710 paylaşım hakkında getirilen bu yasak, yapılan itiraz sonucunda kaldırıldı.

PARAMOUNT OTEL İÇERİKLERİ KALDIRILMIŞTI

İstanbul 7. Sulh Ceza Hâkimliği’nin verdiği karar ile Paramount Otel soruşturmasına ilişkin çok sayıda içeriğin kaldırılması istenmişti. Ancak İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, bu karara itiraz etmişti.

Soruşturma kapsamında Sezgin Baran Korkmaz, Cihan Ekşioğlu, Çağlar Şendil, Melike Yüksel, Sinan Görkem Gökçe, Şaban Kayıkçı ve Alpan Keskin hakkında gözaltı kararı verilmişti. Ekşioğlu, Şendil, Yüksel, Gökçe ve Kayıkçı gözaltına alınmıştı.

Uyuşturucudan tutuklanan Veyis Ateş'in aylık geliri ortaya çıktıUyuşturucudan tutuklanan Veyis Ateş'in aylık geliri ortaya çıktı

Ekşioğlu, Şendil ve Gökçe tutuklandı. Ekşioğlu, yalnızca tefecilik suçlaması nedeniyle tutuklu kalmaya da devam etti.

O OTEL NASIL GÜNDEME GELDİ?

Bodrum’daki Paramount Otel, suç örgütü lideri Sedat Peker’in iddialarıyla kamuoyunun gündemine gelmişti.

Geçtiğimiz günlerde uyuşturucu soruşturmasından tutuklanan eksi Habertürk Genel Yayın Yönetmeni Veyis Ateş'in de ismi bu otelle anılmıştı.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Kuvvetli sağanak geliyor tarih verildi! Meteoroloji uzmanı bölge bölge açıkladı
Erdoğan açıkladı: Projeye katılana günde 1375 TL verilecek
Erdoğan açıkladı:
Projeye katılana günde 1375 TL verilecek
300 bin lirası olan yarı emekli olacak! 2026 faiz oranları değişti
Ruslar akın akın Türkiye’ye geliyor: 2026 rezervasyonları şimdiden doldu
Ruslar akın akın Türkiye’ye geliyor: 2026 rezervasyonları şimdiden doldu
Rusların vurduğu dev gemi Tuzla’da havuzdan çıktı!
Rusların vurduğu dev gemi Tuzla’da havuzdan çıktı!
Koreliler iddialı: Bu akıllı pencere faturaları %40 düşürüyor
Koreliler iddialı: Bu akıllı pencere faturaları %40 düşürüyor
Uçaklarda yeni dönem! Hava yolu şirketleri ayakta yolcu taşıyacak
Tarihi belli oldu!
Uçaklarda artık ayakta yolcu gidecek
Yılı enflasyonun üstünde kazandırarak kapattılar: Borsada ses getiren hisseler belli oldu
Ne şeker ne tuz! Afiyetle zehirlenmenin en lezzetli yolu
Fenerbahçe'den Ali Koç açıklaması: Dava reddedildi
Türkiye
Fırtına nedeniyle karaya oturmuştu: Yük gemisi günler süren çalışmayla kurtarıldı
Fırtına nedeniyle karaya oturmuştu: Yük gemisi günler süren çalışmayla kurtarıldı
Ünlülerin uyuşturucu test sonucu açıklandı
Ünlülerin uyuşturucu test sonucu açıklandı
Son Dakika | Mehmet Akif Ersoy'a uyuşturucuyu ilk Veyis Ateş vermiş
Son Dakika | Mehmet Akif Ersoy'a uyuşturucuyu ilk Veyis Ateş vermiş