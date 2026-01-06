Sezgin Baran Korkmaz haberlerine erişim engeli kalktı

Sezgin Baran Korkmaz, Çağlar Şendil Cihan Ekşioğlu’nun adının geçtiği 700’ün üzerinde haber ve sosyal medya içeriğine daha önce erişim engeli getirilmişti.

Habertürk'ten Ceylan Sever'in aktardığına göre; X (eski adıyla Twitter) üzerinden yapılan 710 paylaşım hakkında getirilen bu yasak, yapılan itiraz sonucunda kaldırıldı.

PARAMOUNT OTEL İÇERİKLERİ KALDIRILMIŞTI

İstanbul 7. Sulh Ceza Hâkimliği’nin verdiği karar ile Paramount Otel soruşturmasına ilişkin çok sayıda içeriğin kaldırılması istenmişti. Ancak İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, bu karara itiraz etmişti.

Soruşturma kapsamında Sezgin Baran Korkmaz, Cihan Ekşioğlu, Çağlar Şendil, Melike Yüksel, Sinan Görkem Gökçe, Şaban Kayıkçı ve Alpan Keskin hakkında gözaltı kararı verilmişti. Ekşioğlu, Şendil, Yüksel, Gökçe ve Kayıkçı gözaltına alınmıştı.

Ekşioğlu, Şendil ve Gökçe tutuklandı. Ekşioğlu, yalnızca tefecilik suçlaması nedeniyle tutuklu kalmaya da devam etti.

O OTEL NASIL GÜNDEME GELDİ?

Bodrum’daki Paramount Otel, suç örgütü lideri Sedat Peker’in iddialarıyla kamuoyunun gündemine gelmişti.

Geçtiğimiz günlerde uyuşturucu soruşturmasından tutuklanan eksi Habertürk Genel Yayın Yönetmeni Veyis Ateş'in de ismi bu otelle anılmıştı.