Seyir halindeki TIR alev topuna döndü: Sürücü son anda kurtuldu

Yayınlanma:
Yalova'da, , Gebze-İzmir-İstanbul bağlantı yolu üzerinde seyir halinde olan bir TIR yanmaya başladı. Yangın kontrol altına alınırken TIR ise kullanılmaz hale geldi.

Yalova'nın Altınova ilçesinde, seyir halindeyken yanan TIR, kullanılamaz hale geldi.

Gece yarısı Gebze-İzmir-İstanbul Otoyolu bağlantı noktasında meydana gelen olayda, sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen seyir halindeki bir TIR’ın motor bölümünden dumanlar yükselmeye başladı.

yalovada-seyir-halinde-alev-alan-tir-ku-913520-271413.jpg

TIR KISA SÜREDE ALEV TOPUNA DÖNDÜ

Durumu fark eden sürücü aracı kenara çekerken alevler kısa sürede yayıldı ve TIR bir anda alev topuna döndü.

Yangını gören çevredeki vatandaşların ihbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Polis ekipleri, çevrede güvenlik önlemi alarak trafik akışını tek şeritten kontrollü olarak sağladı.

yalovada-seyir-halinde-alev-alan-tir-ku-913521-271413.jpg

YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI

İtfaiye ekipleri ise yaklaşık 30 dakikalık müdahalenin ardından yangını kontrol altına alarak söndürdü.

Yaralanan olmazken, TIR kullanılamaz hale geldi.

Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

