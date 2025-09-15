Seyir halindeki TIR alev topuna döndü: Sürücü son anda kurtuldu
Yalova'nın Altınova ilçesinde, seyir halindeyken yanan TIR, kullanılamaz hale geldi.
Gece yarısı Gebze-İzmir-İstanbul Otoyolu bağlantı noktasında meydana gelen olayda, sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen seyir halindeki bir TIR’ın motor bölümünden dumanlar yükselmeye başladı.
TIR KISA SÜREDE ALEV TOPUNA DÖNDÜ
Durumu fark eden sürücü aracı kenara çekerken alevler kısa sürede yayıldı ve TIR bir anda alev topuna döndü.
Yangını gören çevredeki vatandaşların ihbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Polis ekipleri, çevrede güvenlik önlemi alarak trafik akışını tek şeritten kontrollü olarak sağladı.
YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI
İtfaiye ekipleri ise yaklaşık 30 dakikalık müdahalenin ardından yangını kontrol altına alarak söndürdü.
Yaralanan olmazken, TIR kullanılamaz hale geldi.
Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.