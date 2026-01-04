Seyir halindeki otomobil alev alev yandı

Yayınlanma:
Manisa Kırkağaç'ta seyir halindeki otomobil alev alev yandı. Sürücü ile araçta bulunan iki kişi durumun erken farkedilmesiyle olayı yara almadan atlattı.

Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde seyir halindeki bir otomobil alevlere teslim oldu. Araçtaki 3 kişi olayı yara almadan atlattı.

SEYİR HALİNDEKİ ARAÇ ALEV ALEV YANDI

Saat 00.00 sıralarında Hayri K., idaresindeki plakalı seyir halindeki otomobilin motor kısmından alevler yükseldi. Alevleri fark eden sürücü, aracı yolun sağına park edip yanındaki 2 kişi ile aşağı indi.

Adana'da seyir halindeki çekici bir anda alev aldıAdana'da seyir halindeki çekici bir anda alev aldı

SÜRÜCÜNÜN DİKKATİYLE KURTULDULAR

Alevler kısa sürede tüm otomobili sararken, ihbar üzerine olayın meydana geldiği Bakır Mahallesi'ne itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınıp söndürüldü.

Otomobilin kullanılamaz hale geldiği yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak:DHA

