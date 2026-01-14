Sevgilisi borcu bırakıp kaçtı fatura kavgaya dönüştü! Beşiktaş'ta otel krizi

Yayınlanma:
Beşiktaş'ta bir otel odası, sabah saatlerinde şiddet sahnesine dönüştü. Sevgilisinin hesabı ödemeden terk ettiği Rümeysa E., "Param yok" diyerek çıkmak isteyince personel Gamze Ç. ile birbirine girdi. Tekmelerin havada uçuştuğu kavgada taraflar gözaltına alınırken, GBT sorgusu kabarık suç dosyalarını ortaya çıkardı.

İstanbul'un Beşiktaş ilçesi Türkali Mahallesi’nde, sabahın ilk ışıkları henüz caddeye düşmeden, saatler 05.30’u gösterirken, bir otel lobisinde başlayan tartışma sokağa taştı. Olayın fitili, ödenmeyen bir oda ücretiyle ateşlendi.

Rümeysa E., geceyi birlikte geçirdiği sevgilisi tarafından otel odasında yalnız bırakıldığını fark edip lobiden çıkmak istediğinde, kendisini durduran otel görevlisiyle karşı karşıya geldi. Bu karşılaşma, kısa sürede fiziksel bir kavgaya, ardından da adli bir vakaya dönüştü.

istanbul-besiktasta-sevgilisi-otel-uc-1114107-330746.jpg

ÖDENMEYEN HESAP VE KİLİTLİ KAPILAR

İddialara göre, Rümeysa E. ve kimliği belirtilmeyen erkek arkadaşı gece saatlerinde otele giriş yaptı. Ancak bir süre sonra erkek şahıs, partnerini odada bırakarak otelden ayrıldı ve geri dönmedi. Sabahın erken saatlerinde otelden çıkış yapmak isteyen Rümeysa E., resepsiyonda tatsız bir sürprizle karşılaştı: Otel ücreti ödenmemişti.

istanbul-besiktasta-sevgilisi-otel-uc-1114108-330746.jpg

Görevli Gamze Ç., hizmet bedelinin tahsil edilmeden çıkış yapılmasına izin vermedi. Rümeysa E.’nin "Ücreti sevgilim ödeyecekti, üstümde para yok" beyanı, tansiyonu yükseltti. Sözlü tartışma hızla küfür ve hakaretlerin havada uçuştuğu bir arbedeye evrildi.

AVM'de biber gazlı yer kiralama kavgasıAVM'de biber gazlı yer kiralama kavgası

'ÇOLUĞUM ÇOCUĞUM VAR' FERYADI

Cep telefonu kameralarına yansıyan görüntülerde, borç-alacak tartışmasının fiziksel şiddete dönüştüğü anlar net bir şekilde görüldü. Rümeysa E., otel görevlisi Gamze Ç.’ye saldırarak saçını çekti ve tekme attı. Gamze Ç.’nin, kavga sırasında "Benim çoluğum çocuğum var" diye bağırdı.

istanbul-besiktasta-sevgilisi-otel-uc-1114111-330746.jpg

Sokaktaki vatandaşların müdahalesiyle ayrılan taraflardan Rümeysa E., yaşadığı sinir krizi sonucu kısa süreli baygınlık geçirdi. Kendine geldiğinde ise çevredekilerin sorularına, "Ben bu hale nasıl geldim" diye bağırarak yanıt verdi.

EMNİYETTE ORTAYA ÇIKAN SUÇ KAYITLARI

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, kavgaya karışan Rümeysa E. ile otel çalışanları Gamze Ç. ve Ali Ö.’yü gözaltına aldı. Taraflar birbirlerinden şikayetçi olurken, emniyet sistemindeki GBT (Genel Bilgi Toplama) sorgulamaları, olayın aktörlerinin daha önce de çeşitli suçlara karıştığını ortaya koydu.

istanbul-besiktasta-sevgilisi-otel-uc-1114110-330746.jpg

Rümeysa E.’nin dosyasında "İntihara teşebbüs", "Taksirle yaralama", "Kasten yaralama", "Tehdit-hakaret" ve "Görevli memura mukavemet" gibi çok sayıda suç kaydı bulundu. Otel çalışanı Ali Ö.’nün "Reşit olmayanla cinsel ilişki", Gamze Ç.’nin ise "Tehdit-hakaret" ve "Mala zarar verme" suçlarından poliste kaydı olduğu belirlendi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından "Kasten yaralama" ve "Tehdit-hakaret" suçlamalarıyla adliyeye sevk edilen taraflar, savcılık talimatıyla serbest bırakıldı. Geriye, ödenmeyen bir otel faturası yüzünden sokağa taşan şiddet ve toplumun farklı katmanlarındaki suç potansiyelini belgeleyen bir polis tutanağı kaldı.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

