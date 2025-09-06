Şerit ihlali yapan sürücüler dronla tespit edildi: Ceza kesildi!

Adana’da otoyolda şerit ihlali yapan tır ve kamyon sürücülerine dronla tespit edilerek ceza kesildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, vatandaşların güvenli şekilde seyahat edebilmesi için 1-5 Eylül tarihleri arasında Pozantı-Tarsus Otoyolu’nun Tekir mevkisinde denetim yaptı.

​​​​​​​

İDARİ PARA CEZASI UYGULANDI

Dron destekli kontrollerde çok sayıda tır ve kamyon sürücüsünün otoyolda şerit ihlali yaptığı belirlendi. Kurallara uymayan sürücüler kontrol noktalarında durdurularak idari para cezası uygulandı.

Yavru maymunu yasa dışı yollarla ülkeye getirdi şiddet uyguladı! Sadece para cezası aldı

UYARILARDA BULUNDU

Ekipler ayrıca sürücülere, şerit ihlallerinin yol güvenliği üzerindeki riskleri konusunda uyarılarda bulundu.

Hayatını kurtaran doktorların yanına yıllar sonra beyaz önlük giymek için döndü!