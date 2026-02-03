Selçuk Özdağ tüm bakanlıklardan 'kızak' listesini istedi

Selçuk Özdağ tüm bakanlıklardan 'kızak' listesini istedi
Yayınlanma:
Kamuda 'tasarruf' konuşulurken, aktif görev verilmeden maaş almaya devam eden bürokratlar Meclis gündeminde. Yeni Yol Grup Başkanvekili Selçuk Özdağ, Cumhurbaşkanı Yardımcısı ve tüm bakanlara tek tek sordu: Merkezde bekletilen kaç yönetici var? Özdağ, 'kızağa çekme' uygulamasının kamu kaynaklarını tükettiğini ve devlette atıl iş gücü yarattığını vurguladı.

Yeni Yol Grup Başkanvekili Selçuk Özdağ, kamu bürokrasisinde "merkeze çekilmek" veya "kızağa çekilmek" olarak bilinen uygulamayı TBMM gündemine getirdi. Özdağ, konuyla ilgili olarak Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve tüm bakanların yanıtlaması istemiyle yazılı soru önergesi verdi. Özdağ, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, bu uygulamanın kamuda ciddi bir verimsizlik yarattığına dikkat çekti.

MÜDÜRLERDEN DANIŞMANLARA GENİŞ LİSTE

Özdağ, son yıllarda herhangi bir aktif görevi bulunmayan ancak kadrosu korunan bürokrat sayısında dikkat çekici bir artış yaşandığı iddialarını gündeme taşıdı. Önergede, merkez teşkilatlarında bekletilen kadrolar şöyle sıralandı: İl, bölge ve şube müdürleri, daire başkanları, genel müdür yardımcıları, genel müdürler ile bakan ve başkan müşavirleri/danışmanları.

Emniyet'teki MHP depreminin perde arkası! Süleyman Soylu ve Öcalan detayıEmniyet'teki MHP depreminin perde arkası! Süleyman Soylu ve Öcalan detayı

"ATIL İŞ GÜCÜ VE KAYNAK İSRAFI YARATIYOR"

Selçuk Özdağ, söz konusu uygulamanın hem ekonomik hem de idari zararlarına vurgu yaparak şu ifadeleri kullandı:

“Bu uygulama; bir yandan kamuda atıl iş gücü oluşmasına ve kamu kaynaklarının etkin kullanılmamasına yol açarken, diğer yandan söz konusu kamu görevlilerinin mesleki yeterliliklerinin zamanla körelmesine, motivasyon ve kurumsal aidiyetlerinin azalmasına neden olmaktadır.”

Kaynak:ANKA Haber Ajansı

