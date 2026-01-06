Şehir magandası sürücün önünü kesip tehdit yağdırdı: Polis kıskıvrak yakaladı

İstanbul Sultangazi’de iki sürücü arasında yol verme nedeniyle tartışma yaşandı. Tartışma sırasında kamyonet sürücüsü, hafif ticari araç sürücüsü Ahmet Köroğlu’nun önünü keserken aracından inen sürücü, Köroğlu’na küfür ve hakaret etti. Sürücü ardından Köroğlu’nu "Ağzını burnunu kıracağım" diyerek tehdit etti. Saldırgan sürücü polis ekipleri tarafından yakalandı.

İstanbul’un Sultangazi ilçesine bağlı Yunus Emre Mahallesi’nde meydana gelen olayda, hafif ticari aracıyla yolda hareket halinde olan Ahmet Köroğlu ile kamyonetin sürücüsü arasında yol verme nedeniyle tartışma çıktı. Kamyonet sürücüsü bir süre direksiyonu Köroğlu’nun aracının önüne kırdı. Daha sonra ise otomobilin önünü keserek Köroğlu’nun yanına geldi.

“SENİN AĞZINI BURNUNU KIRACAĞIM” DİYEREK TEHDİT ETTİ!

Köroğlu’na el hareketi yaparak küfür eden saldırgan, 'Senin ağzını burnunu kıracağım' diyerek sürücüyü tehdit etti. Köroğlu’nun, kendisini firmasına şikayet edeceğini söylemesi üzerine sürücü, “Şirketin sahibi benim, sen şikayet et ben seni bak şimdi ne yapıyorum' sözleriyle karşılık verdi.

Tartışmanın ardından aracına binen sürücü olay yerinden uzaklaştı. Yaşananlar cep telefonu kamerası tarafından saniye saniye kaydedilirken Köroğlu’nun kamyonet sürücüsünden şikayetçi olmadığı bildirildi.

POLİS EKİPLERİ SALDIRGANA PARA CEZASI KESTİ!

Olaya ilişkin çalışma başlatan Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Sivil Trafik Ekipler Amirliği polisleri, sürücünün Y.S.G. olduğunu tespit etti. Y.S.G., polis ekipleri tarafından yakalanırken gözaltına alınan şahsa 'Muayenesiz araç kullanmak', 'Saygısızca araç kullanmak', 'Yayaların trafiği tehlikeye düşürecek davranışlarda bulunması' maddelerinden toplam 6 bin 498 lira idari para cezası uygulandı. Ayrıca araç sürücüsü Y.S.G hakkında 'Trafiği tehlikeye düşürmek' suçundan adli işlem yapıldı.

"ÖNÜME KIRDI"

Yaşanan olay ile ilgili konuşan Ahmet Köroğlu, "O gün Alibeyköy Deresi'nde İBB Lojistik'in oradaki ışıklarda, Yunus Emre Mahallesi tarafına gelmeden ışıkların orada, o kamyonet benim orada önce önüme kırdı; ışıkların orada, öndeki aracı sollamak için. Ben son anda durdum, yol verdim. Yerler zaten ıslak. Karlar da yağmaya başlamıştı zaten o gün. Ben o gün orada kendisine yol verdim. Daha sonra ilerlediğimizde, AVM'nin oradaki ışıklara yaklaştığımızda bu şahıs bir sefer kendini sola attı. Ben yine sağ şeritte devam ediyorum. Bu sefer kendi önündeki aracı sollamak için bir daha benim önüme kırar gibi yaptı. Ben bu sefer duramadım, çünkü yanımdaki aracın ben neredeyse zaten kasasının yarısına gelmiştim, benim durup o adama yol vermem imkansız.” ifadeleriyle olayı anlattı.

İstanbul'un göbeğinde skandal anlar! Silahlı maganda dehşet saçtıİstanbul'un göbeğinde skandal anlar! Silahlı maganda dehşet saçtı

“Ani fren yapmam lazım, araç da hafif ticari araç. Hafif ticari araç da zaten yağmurlu havalarda kayıyor. Bunu herkes biliyordur yani. Fren yaptığınızda arabayı tutamıyorsunuz. Bir de şirket arabası olduğu için benim altımdaki araç da ben de öyle bir tehlikeye girmedim. Yoluma devam ettim" ifadelerini kullanan Köroğlu, "Sonrasında yan yana geldiğimizde ben arkadaşa döndüm 'Sen ne yapıyorsun' dedim, kendi kendime, yoluma devam ettim.” dedi.

“ÜZERİME DOĞRU DİREKSİYONU KIRDI”

Köroğlu, “Sonrasında benim yanıma geldi. Ben yanımdan görüyorum. Benim üzerime doğru direksiyonu kırdı, kornaya bastı, el kol hareketi salladı. Ben de bu sefer tedbir amaçlı, çünkü benim de kapımda şirket arabasının olduğu için yanımda logo var. Ben de şikayet etmesinler diye kendimi garanti almak için video kaydına başladım.” sözlerini sarf eden Köroğlu, “Bu sefer kendisi benim önüme geçip ışıklarda ani fren yaptı. Ben zor durdum yine. Sonra arabadan inip küfürler, hakaretler etmeye başladı.” ifadelerini kullandı.

Sözlerinin devamında, “Öncesinde adamın böyle bir hareketler sergileceğini bilmediğim için kaza edebileceğim durumlarda video kaydını almadım. Çünkü araba kullanıyorum. Keşke araç kamera kaydım olsaydı, o anları da gösterebilseydim.” diyen Köroğlu, “Adamın daha sonraki yaptığı hareketlerden birşey yapacağını anladığım için, beni tahrik edici ve bana küfür ve hakaret edici hareketlerden anladığım için video kaydını almaya başladım" ifadelerine yer verdi.

Kaynak:DHA

