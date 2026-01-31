Sedat Peker'in ifşa ettiği otel mührü kaldırmak için harekete geçti

Sedat Peker'in "çöküldü" ifşası ile duyurduğu bir dönem Sezgin Baran Korkmaz’a ait olan Bodrum’daki Paramount Otel, ÇED süreçleri, iptal kararları ve yeni başvurularla gündeme gelmeye devam ediyor.

Sık sık el değiştirip gecelik fiyatları 1.000 – 30 bin avro arasında değişen oda fiyatlarıyla dikkat çeken otel mühürlendi.

SEDAT PEKER'İN İFŞA ETTİĞİ OTEL MÜHRÜ KALDIRMAK İÇİN HAREKETE GEÇTİ

Tarım ve Orman Bakanlığı’ndan 49 yıllığına tahsisli yaklaşık 101 dönümlük alanda bulunan tesisin geleceği merak edilirken, yeni işletmeci Unico Sigorta A.Ş. geçtiğimiz Mart ayında yeniden ÇED süreci başlattı. Hazırlanan plan doğrultusunda 315’e çıkarılan oda sayısının 243’e düşürülmesi, yapı kayıt belgesi iptal edilen otopark ve iskelelerin kaldırılması, sahildeki 19 adet “Maldiv ünitesi” olarak bilinen locaların sökülmesi öngörüldü.

Bakanlık, ÇED süreci kapsamında eksikliklerin 6 ay içinde tamamlanmasını istedi.

Bakanlık Sedat Peker'in ifşa ettiği otelin ÇED sürecini iptal etti

Cumhuriyet'ten Yusuf Körükmez'in haberine göre, her yeni işletmeciyle birlikte adı da değişen otelin 2025’te Unico Sigorta AŞ tarafından The Plaza Bodrum adıyla yeniden açılması planlandı. Yapılan büyütme ve oda artışları için İl Müdürlüğü “ÇED gerekli değildir” kararı verdi. Bu karara Muğla Büyükşehir Belediyesi dava açtı. Muğla 3. İdare Mahkemesi yürütmeyi durdurma kararı verirken, yapı kayıt belgesi iptal edilen otel mühürlendi.

Yeni ÇED sürecinde, izinsiz şekilde 315’e yükseltilen oda sayısının 243’e düşürüldüğü; yapı kayıt belgeleri iptal edilen bölümler ile iskele, sahil alanındaki 12 Maldiv ünitesi ve bazı ek birimlerin kaldırıldığı açıklandı.

UNICO Sigorta’nın planladığı projede, yaklaşık 75 bin metrekarelik devlete ait orman arazisi üzerinde bulunan tesisin 26 bin metrekare daha büyütülmesi öngörüldü. Düzenlemelerle tesis kapasitesi 243 oda ve 528 yatak olarak belirlendi. Proje alanının ise “doğal sit alanı” ve “önemli doğa alanı” sınırları içinde yer aldığı belirtildi.