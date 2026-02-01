Savcılıktan kritik uyarı: IBAN tuzağına dikkat!

Savcılıktan kritik uyarı: IBAN tuzağına dikkat!
Yayınlanma:
Burdur Cumhuriyet Başsavcılığı, IBAN kullandırma ve dijital dolandırıcılık suçlarına karşı özellikle gençleri uyardı. Yapılan bilgilendirme paylaşımında, birçok dolandırıcılık yöntemine dikkat çekildi.

Burdur Cumhuriyet Başsavcılığı, IBAN kullandırma, dijital dolandırıcılık ve benzeri suç türlerine ilişkin farkındalık oluşturmayı amaçlayan bir bilgilendirme paylaşımı yaptı.

"ADLİ SORUŞTURMAYA YOL AÇABİLİR"

Burdur Cumhuriyet Başsavcısı Harun Ünlüsoy tarafından yapılan paylaşımda, şu ifadelere yer verildi:

  • "IBAN kullandırma, dijital dolandırıcılık ve benzeri suç türlerinde özellikle gençlerin farkında olmadan sürece dahil olabildiği ve bunun ilerleyen aşamada adli soruşturma ve sicil sonuçlarına yol açabildiği bilinmektedir.
  • Bu kapsamda; özellikle üniversite öğrencileri, lise son sınıf öğrencilerine yönelik olarak Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından kurumlarla koordineli olarak bilgilendirme ve farkındalık çalışmaları yürütülmektedir.
  • Belirtilen çalışmalarla; gençlerin suça sürüklenmesinin önlenmesi, dijital alandaki risklere karşı bilinç düzeyinin artırılması ve yargıya duyulan güvenin korunması hedeflenmektedir."

iban.webp

IBAN tuzağı büyüyor! Sakın bu hataya düşmeyinSakın bu hataya düşmeyin

VATANDAŞLAR UYARILDI

Burdur Cumhuriyet Başsavcılığı'nın hazırladığı görüntüler ile bilgilendirme broşürlerinde; internet alışverişi dolandırıcılığı, kripto para, yatırım dolandırıcılığı, sosyal medya ve mesaj dolandırıcılığı, bahis ve kara para aklama, sahte iş, evden çalışma tuzakları, burs başvurusu, sosyal yardım vaadi, faizsiz kredi reklamları, evlilik kredisi, bireysel emeklilik sigortası, yurt dışı vize başvurusu reklamları, araç kiralama, araç sigortası, araç muayenesi, internet üzerinden görev yapma karşılığında para kazanma, şantaj konularında uyarılar yer aldı.

Kaynak:DHA

