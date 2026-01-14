IBAN tuzağı büyüyor! Sakın bu hataya düşmeyin

Son dönemde IBAN üzerinden yapılan dolandırıcılık vakalarında ciddi artış yaşanıyor. Özellikle sahte fatura göndererek ödeme talep eden dolandırıcılar, hem bireysel tüketicileri hem de işletmeleri hedef alıyor.

BirFatura Genel Müdürü İbrahim Bayır, dolandırıcıların “fatura kesildi, ödeme bekleniyor” algısıyla hızlı hareket edilmesini amaçladığını belirterek, “Gerçek bir ticari işlem izlenimi veren sahte faturalar hazırlanıyor. IBAN bilgisi paylaşılıyor, ödeme alındıktan sonra karşı tarafa ulaşılamıyor” dedi.

Tüketici derneklerinin paylaştığı verilere göre dolandırıcılık vakalarının önemli bir bölümü sosyal medya üzerinden yürütülüyor. Instagram ve WhatsApp üzerinden ulaştırılan sahte teklifler ve faturalar, kısa sürede çok sayıda mağdur yaratıyor. Hesaplar ise birkaç hafta içinde kapatılıyor.

IBAN DOLANDIRICILIĞINA KARŞI UYARDI

Bayır, fatura üzerinden yapılan IBAN dolandırıcılığına karşı temel kontrollerin hayati olduğunu vurgulayarak şu uyarılarda bulundu:

“Gönderilen faturada mutlaka ticari unvan, vergi numarası ve iletişim bilgileri yer almalı. Sadece IBAN paylaşan, şirket bilgisi bulunmayan kişilerden gelen ödeme talepleri dikkate alınmamalı. Güvenli ödeme altyapıları, kayıtlı e-fatura sistemleri ve sanal POS çözümleri tercih edilmeli.”

Türkiye’de e-ticaret hacminin hızla büyüdüğünü hatırlatan Bayır, kontrolsüz IBAN ödemelerinin sektöre zarar verdiğini ifade etti. “Kısa yoldan ödeme almak cazip görünebilir ama güven kaybı telafisi zor bir sonuç doğurur. Fatura kesmek tek başına yeterli değil; önemli olan doğrulanabilir ve güvenli bir ödeme süreci sunmaktır” dedi.



BirFatura’ya göre, güvenli ödeme ve doğru faturalama altyapısı kullanan işletmeler yalnızca dolandırıcılığı önlemekle kalmıyor, aynı zamanda markalarına duyulan güveni de kalıcı hale getiriyor.