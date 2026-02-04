Sarıyer'de şüpheli ölüm! 12 yaşındaki çocuk 30'uncu kattan düşerek hayatını kaybetti

Yayınlanma:
Sarıyer Ayazağa'da bir sitede meydana gelen olayda, 7. sınıf öğrencisi Fikret Ömer Akıncı, yaşadıkları dairenin 30. katından düşerek yaşamını yitirdi. Savcılık, olayı "şüpheli ölüm" kategorisine alarak geniş çaplı bir soruşturma başlattı.

Olay, 1 Şubat Pazar günü saat 23.00 sıralarında gerçekleşti. 12 yaşındaki Fikret Ömer, henüz bilinmeyen bir nedenle mutfak balkonuna çıktıktan kısa süre sonra boşluğa düştü. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, küçük çocuğun hayatını kaybettiğini belirledi.

ANNENİN İFADESİ: "BALKONDAN SARKIYORDU"

Olay sırasında evde bulunan anne Elif Akıncı, polise verdiği ilk ifadede çocuğunun evin mutfak balkonundaki demirlerden sarktığını ve o sırada dengesini kaybederek düştüğünü belirtti. Anne Akıncı ayrıca, 12 yaşındaki oğlunun bilinen herhangi bir hastalığı veya psikolojik sorunu olmadığını da ifadesine ekledi.

SORUŞTURMA ÇOK YÖNLÜ SÜRÜYOR

Cumhuriyet Savcısı'nın incelemelerinin ardından Fikret Ömer’in cenazesi otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi. Polis ekipleri sitedeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

