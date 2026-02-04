Birinci sınıf çocuğuna istismar davasında tartışmalı karar: Sanığa beraat anneye ceza verildi

Birinci sınıf öğrencisine istismar iddiasıyla yargılanan, sınıf arkadaşının velisi emekli polis A.D. delil yetersizliğinden beraat etti. "Cezanı çekeceksin" diyen anne ceza aldı.

Antalya’nın Konyaaltı ilçesinde ilkokul birinci sınıf öğrencisi bir çocuğun, A.D. isimli polis emeklisi veli tarafından taciz edildiği iddiasıyla açılan davada mahkeme beraat kararı verdi. Karar istinafa gitti. İstinaf, delil yetersizliği gerekçesiyle yerel mahkemenin beraat hükmünü onadı.

Karar davanın açıldığı tarihten 3 yıl sonra çıkarken A.D.'ye "Cezanı çekeceksin" diyen çocuğun annesi M.A., ceza aldı. Anne, beraat kararını Yargıtay’a taşıyacaklarını söyledi.

SANIĞA BERAAT ANNEYE CEZA VERİLDİ

Cumhuriyet’ten Rengin Temoçin'in haberine göre, anne M.A., oğlunun Antalya Konyaaltı’ndaki bir devlet ilkokulunda sınıf arkadaşının babası olan, emekli polis A.D. tarafından istismar edildiğini öne sürdü. Olayın üzerinden üç yıl geçtiğini belirten M.A., sanığın yerel mahkemenin ardından istinaf mahkemesinden de beraat aldığını söyledi.

Anne M.A., sanıkla yolda karşılaştıklarını ve aralarında yaşanan tartışma nedeniyle kendisinin de yargılandığını anlatarak, “Anne olarak sadece çocuğuma sahip çıktım. Bunun karşılığında adaletin önünde sorgulanan ben oldum. ‘Cezanı çekeceksin’ dediğim için 3 yılla yargılandım ve yaklaşık 3 bin 800 lira para cezası aldım. Çocuğum istismara uğradı ama suçlu ben oldum” dedi.

TARTIŞMALI KARARI YARGITAY'A TAŞIYACAK

Tartışmalı kararı üst mahkemeye taşıyacaklarını ifade eden M.A., HTS kayıtlarının incelenmesi halinde gerçeğin ortaya çıkacağını savundu.

birinci-sinif-cocuguna-istismar-davasinda-tartismali-karar-saniga-beraat-anneye-ceza-verildi.jpg

Sanığın okulda gün boyu bulunduğunu öne süren anne, “Bir veli neden sabahtan akşama kadar okulda durur? Çocuğuma yiyecek ve para verildiğini, ‘Annenle babana söylersen ikisini de öldürürüm’ diye tehdit edildiğini öğrendim. Çocuğum üç ay boyunca bu okulda istismara uğradı. Bunun en büyük sorumlusu okul yönetimi ve öğretmenlerdir” ifadelerini kullandı.

“Adalet istiyorum” diyen M.A., beraat kararını kabul etmediğini belirterek, “Bizden delil isteniyor. Daha neyin delili? Benim çocuğumun anlattıkları yeterli değil mi? Bu kişinin yaptıklarının cezasını çekmesini istiyorum. Lütfen sesimi duyun” çağrısında bulundu.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

