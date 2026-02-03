Epstein skandalı Türk siyasetinde böyle yankı buldu! Özel'den Bahçeli'ye Destici'den Okuyan'a peş peşe tepki

Dünya çapında çocukları kaçırıp “seks kölesi” hâline getiren Jeffrey Epstein’a ait yeni belgelerin kamuoyuna yansımasının ardından, Türkiye’de siyasi parti liderleri sert açıklamalarda bulundu.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel’den MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’ye kadar birçok siyasi lider konuşurken, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş da konuya değindi.

Açıklamalarda çocuk istismarının küresel boyutu, siyaset ve medya ilişkileri, cezaların yetersizliği ve adalet vurgusu öne çıktı.

ÖZGÜR ÖZEL: EY MÜCAHİD ÖREN 'UÇAĞA BİNMEDİM' DİYORSUN ONA DA BAKTIRIYORUM

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Grup Toplantısı’nda İhlas Holding CEO’su Mücahid Ören’in adının Epstein belgelerinde yer aldığını hatırlattı. Özel, TGRT ve Türkiye Gazetesi üzerinden yürütülen yayınlara tepki gösterdi.

İBB soruşturmasında uzun süre bu medya kuruluşları tarafından “yalan haberler yapıldığını” söyleyen Özel, şu ifadeleri kullandı:

Ekrem Başkan hakkında, onun değerli çalışma arkadaşları hakkında atmadıkları iftira kalmadı. ‘Yolsuz’ dediler, ‘hırsız’ dediler. Efendim jammer olan çantalara ‘Para dolu’ dediler. Efendim ‘İBB’nin parkesinin altında 2 milyon Euro para çıktı. Videosu var’ dediler. ‘Ekrem Başkan toplantıdan para dolu çantalarla çıktı, videosu var’ dediler. ‘Bin 200 cep telefonu’ dediler. Hiçbirisi çıkmadı. Birinin kanıtı çıkmadığı gibi yalan olduğu çıktı. İddianamede bir satır bile geçmedi. Bütün yaz boyunca hırsız, yolsuz, rüşvet, ihale, yetmedi ve sonra yeni bir soruşturma. ‘Ajan’ dediler.

TGRT’nin “uçak” üzerinden yaptığı yayınlara dikkat çeken Özel, bu yayınları yapan kanalın CEO'su Mücahid Eren'in adının Epstein belgelerinde yer aldığını vurgulayarak şunları söyledi:

Uçak yalanını, oturmuş sabah - akşam attılar ya. Uçağın sahibi AK Partili çıktı. Kiralayan AK Partili çıktı, ‘Hayatta Reis’ten sapmayız. Ekrem’e selam vermeyiz, ona uçak - muçak kiralamadık’ dedi. Uçakta gezen AK Partili, iş ortağı AK Parti’nin bir önceki İstanbul İl Başkanı çıktı. O uçakla bizim alakamızın olmadığı çıktı. Bunu sabah akşam konuşan TGRT‘nin sahibinin Epstein belgelerinde adı çıktı. Haydi bakalım. Haydi bakalım. Ey Mücahid Ören, bu Epstein böyle bir çıkar grubu. Her ülkede belli adamları var. Para, pul, ilişki... Ayrıca rezaletin bini bir para... Pedofili, taciz bilmem ne falan...

"ONA DA BAKTIRIYORUM"

Özel, Mücahid Ören’in Epstein’in suç ortağı Ghislaine Maxwell’e attığı e-postayı da şu sözlerle gündeme getirdi:

Bu Mücahid Ören şimdi diyor ki, ‘Evet. Ben ona mail attım. Ama o manada atmadım.’ ‘Beni içinize alın’ diyor. ‘Ben de sizin halkınız olayım’ diyor. ‘Türkiye ayağınız olayım’ diyor. Bu Epstein’in has adamına. Bak, bak, bak. Attığı şeye bak. ‘Yanlış anlamayın, başka şeye çekmeyin’ diyor. ‘Daha terbiyesiz olmak için senden çok şey öğrenmeliyim’ yazmış. Mücahid Ören, şimdi yaz boyunca olmayan uçağı bizim yapan, bize kiralayan, içinde kızlarla bilmem ne olduğu haberlerini yaptıran, yaptıran, yaptıran, iftira attıran, kul hakkına giren şimdi Epstein belgesine girmiş. Paralıyor kendini. ‘Yaptım ama o manada yazmadım. O uçağa binmedim.’ Ona da baktırıyorum. ‘Ama Türkiye’den giden, gelen küçük çocuklarla alakam yok. Ben onlarla ticari ilişki kurmak istedim.’ Herkes layığını bulur, layığını. Layığını bulacaksın iftiracı, layığını bulacaksın. Yaz boyunca haysiyetimizle oynayacaksın, kul hakkına gireceksin, bizim dua okuttuğumuz hocayı oradan oraya süreceksin, 22 bin tane belediye çalışanı burada canını ortaya koymuş, ‘Gelmediniz, hiç yoktunuz’ diyeceksin. Mansur Başkan bütün yükü sırtlanmış Maraş‘ta, görmeyeceksin. Ekrem Başkan Hatay’ı ayağa kaldırmak için canını dişine takmış. İçeri atmış, görmeyeceksin. Bu kadar kul hakkı yiyeceksin. Sonra, ‘Hakkıma girmeyin.’ Hakkınıza girmeyiz. Niye biliyor musun? Sizin kadar vicdansız değiliz. Sizin kadar ahlaksız değiliz. Buradan bütün Türkiye’ye söylüyorum. Kimse enseyi karartmasın ve moralini bozmasın. ‘Efendim, bunlar gitmezler.’ Nasıl gitmezler? Geçen seçimlerden önce de bunlar seçim kaybetmiyordu. Yenilmez armadaydı bunlar. Her seçimi onlar kazanıyordu.”

Pedofili Epstein'in suç ortağı Maxwell, Ahmet Mücahid Ören'i de e-posta sistemine, "Yaramaz Ahmet" olarak kaydettiği görülmüştü.

TGRT yayınları ve Ören’in savunmalarına da değinen Özel, şu ifadeleri kullandı:

“Şimdi yaz boyu olmayan uçağı bizim yapan, bize kiralayan, içinde kızlarla bilmem ne oldu haberlerini yaptıran, iftira attıran, kul hakkına giren şimdi Epstein belgesine girmiş, paralıyor kendini. ‘Yaptım ama o manada yazmadım. O uçağa binmedim’ ona da baktırıyorum. ‘Ama Türkiye'den giden gelen küçük çocuklarla alakam yok. Ben onlarla ticari ilişki kurmak istedim’ diyor. Herkes layığını bulur, layığını. Layığını bulacaksın iftiracı. Layığını bulacaksın.”

Konuşmasının sonunda Epstein belgelerinde ismi geçtiği iddia edilen İş İnsanı Fettah Tamince’yi de hedef alan Özel, Rixos Otel'deki şüpheli bir ölüm olayına ilişkin şu açıklamaları yaptı:

FETÖ’cülerin oluşturduğu ekiplerle sosyal medyada haysiyet suikastları yapanlar. Bunların başında eskiden FETÖ’cülerle uçarken bir grupla uçuyordu. Şimdi FETÖ’cüler güya yok, başka bir grupla uçuyor. İki uçakta ortak bir adam var. Kim? Fettah Tamince. FETÖ’nün en aşağıdaki, devlete girmek için KPSS’de FETÖ’nün dershanesine gitmiş adamı attılar. ‘Efendim, sen de bir bağış yap, birlikte kurban keseceğiz’ diye makbuz kestikleri adamı attılar. Dairenin sahibi ‘Kirayı şu bankaya yatır’ dedi. Bank Asya çıktı. Adamı memuriyetten attılar. Okulda terfi etmek için ‘Bu sendikaya gireceğiz’ dediler, o sendikaya gireni memuriyetten attılar. FETÖ’nün bütün ihalelerini toplayan, bütün işlerini yapan adamı baş köşede oturtuyorlar. Geçen sene bu kişinin otelinde, Antalya’da, bir çocuk turizm okuyor. Otelde çalışırken, oradaki bir çocuğun babası 14 yıldır bağırıyor. Burak Oğraş için. ‘Oğlum görmemesi gereken bir şey gördü. Oğlumu tepeden boş havuza attılar.’ Diyorlar ki, adam buna inanıyor. Otel Rixos. Fettah Tamince’nin. O geceki nöbetçi savcıyı buldu bana getirdi babası. Adam diyor ki ‘Olamaz. Bir çocuk oradan oraya atlayamaz. Ben tutanağı tutarken gördüm. Bunu birisi öldürmüş. Gitmişler oraya atmışlar’ diyor. Ama o dönem FETÖ’nün başsavcısı, bilmem nesi kovuşturmaya gerek yoktur filan. Bu adam 14 yıldır bağırıyor. ‘Göremeyeceği bir şeyi gördü’ diye. Şimdi Epstein belgeleri çıktı. Oradan bu trol ordularına bizim arkadaşlarımıza haysiyet suikast yaptıran Erdoğan da diyor ya ‘Milletin parasıyla…’ Bir şey kastediyor. Bir yalanı kastediyor. Bu kişinin oteline o Epstein’ın geldikleri, orada 18 yaşından küçük kızları eğittikleri, oradan yurt dışına götürdükleri - getirdikleri, bu adamın onlarla iç dışlı olduğu ortaya çıkıyor. Bak, dur daha Allah nasıl bunları tarih yönünde mahcup edecek. Dur.”

DESTİCİ'DEN İDAM CEZASI ÇAĞRISI

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, Epstein dosyalarına ilişkin yaptığı yazılı açıklamada çocuk istismarına karşı en ağır cezaların tartışılması gerektiğini söyledi. Destici, şu ifadeleri kullandı:

“Vatanı korumak çocukları korumakla başlar. Epstein rezilliği bize gerçeği gösterdi: Çocuk istismarı, kaçırılmaları ve cinayetleri sadece münferit değil; örgütlü ve küresel. Yıllardır aynı noktadayız ve ısrarla öneriyoruz: Caydırıcılığı fiilen kalmamış ve cezasızlık algısı üreten mevcut yaptırımlar yerine, idam cezası ve tahliyesiz müebbet de dâhil olmak üzere en ağır cezaların yeniden hukuki ve toplumsal zeminde tartışılması artık bir zorunluluktur. Bir kez daha diyoruz ki; Çocuklara dokunanın yaşama hakkı olmamalıdır!”

DEVLET BAHÇELİ: ASRIN SAPIKLIĞI

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Epstein belgelerini “asrın sapıklığı ve ahlaksızlığı” olarak nitelendirdi. Belgelerin zamanlamasına dikkat çeken Bahçeli, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Bu itibarla ABD ile İran arasında diyalog ve diplomasi öne çıkmalıdır. Sayın Cumhurbaşkanımızın tarafları uzlaştırma ve yatıştırma çabası saygındır ve takdire layıktır. İran’ın huzur ve güvenliği, aynı şekilde Suriye’nin huzur ve güvenliği bölgesel istikrarın kilit taşıdır. Bu taşı yerinden oynatmak, İran’a askeri operasyon yapmak zincirleme ve altından kalkılması kolay olmayan sorunları dalga dalga gün yüzüne çıkaracaktır. Rusya ve Ukrayna’dan sonra İran’ı da içine alacak savaş ve sıcak çatışma havasının küresel boyut kazanması halinde kabus senaryoları kuvveden fiile geçecektir. Katar’ın arabuluculuğu, Türkiye’nin yoğun gayretleri ABD ile İran arasındaki anlaşmazlığa sebep olan konu başlıklarının mutabakatla çözümüne katkı sağlamalıdır. Bölgemiz yeni bir savaşı kaldıramaz. Tarafları aklı selime çekecek orta bir yolun bulunması barışçıl ortama musallat olan sisi dağıtacaktır. Tam bunlar oluyorken, birden bire asrın sapıklığı ve ahlaksızlığı olarak değerlendirilmesi gereken ve 3 milyon sayfanın üzerinde olan Epstein belgeleri dünya kamuoyuna oturmuştur. Skandal itiraflar, dehşet verici çarpıklıklar ne hikmetse ABD’nin Suriye’de SDG/YPG’ye sırt dönüp Ahmet eş Şara’yı desteklediği, ayrıca İran’a yönelik saldırı planlarının ortaya çıktığı bir zamana tesadüf etmiştir. İşkence gören çocuklardan taciz ve tecavüze uğrayan reşit olmayan kız çocuklarına varıncaya kadar kan donduran iğrençliklerin yaşanması, pek çok siyasetçi, devlet adamı ve meşhur ismin karıştığı ve katıldığı skandallar furyası insanım diyen herkesin midesini bulandırmaktadır. Cinsel istismar suçlusu milyarder Jeffrey Epstein’e ilişkin olarak yayımlanan belgelerin zamanlama itibariyle manidar bir dönemde deşifre edilmesi hem tuhaf hem de akılları karıştıran soru işaretleriyle doludur. İnsanlık ayıplarının, insani felaketlerin, kirli ilişkilerin merkezinde yer aldığı bu tehdit mekanizmasının organize halde siyasi ve stratejik hedefleri gözettiği kanaatimce çok mümkündür. İnsani değer ve mirasın ayaklar altında çiğnenmesi, çocukların bu faciada kullanılmaları nice çatıları uçuracak, nice şöhretli insanı rezil edecek kırattadır. Biz temiz siyaseti ve temiz toplumu yalnızca Türkiye için değil, tüm dünya adına da istiyoruz. Şerefli, güvenli, namuslu, evrensel insani değerlere muvafık halde yaşamanın bir başka yolunun olmadığını, olamayacağını düşünüyoruz. Ahlaki yarılmanın, ahlaktaki dağılmanın, Lut Kavmi’ne benzer toplumsal yapılardaki kokuşmanın; hazza, hıza, hırsa ve dipsiz şehvet ve şöhrete dalmanın sonu ve sonucu yeryüzü cehenneminin yanan ateşine odun taşımakla eşanlamlıdır. Değerlerin müdafaa edilmesi şarttır."

KEMAL OKUYAN: KAPİTALİZM BUDUR

Türkiye Komünist Partisi (TKP) Genel Sekreteri Kemal Okuyan, Epstein skandalını sistem eleştirisi üzerinden değerlendirdi. Okuyan, şu ifadeleri kullandı:

"Epstein rezaleti, öyle bir grup sapkının marifeti değildir. Karşımızda tepeden tırnağa çürümüş bir burjuva sınıfı vardır. Patronlar, siyasetçiler, üst düzey bürokratlar, iliştirilmiş aydıncıklar kendilerinden başka kimsenin giremediği mekanlarda yarattıkları lağımın içinde kendilerinden geçmiş, küçücük çocukları bu korkunç ortama sürükleyip onların hayatını çalmıştır. Kapitalizm budur. Şu unutulmasın: İşçi sınıfı devirmek zorunda olduğu sömürücü sınıfa 'itibar' vermekte, ona hiç değilse siyasi-ideolojik bir anlam yüklemektedir. Yoksa dünyanın her yerinde bu asalak sınıfın, insanlığın onca yıllık serüveninin ardından ortaya çıkmış bir cerahattan öte bir kıymeti yoktur."

KURTULMUŞ: İKİYÜZLÜLÜK KÜRESEL

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş da Epstein davasının küresel siyasette bir araç hâline geldiğini söyledi. Kurtulmuş, şu değerlendirmeyi yaptı: