Sarıyer'de sır ölüm: Başından vurulmuş halde bulundu

İstanbul Sarıyer’de bir kafeteryadan gelen silah sesleri korkunç bir gerçeği ortaya çıkardı. 3 çocuk babası Murat Atlı başından vurulmuş halde ölü bulunurken, acı haberi alıp olay yerine koşan yakınları kepenkler kapalı olunca çatıya tırmandı.

İstanbul’un en işlek noktalarından Sarıyer İstinye’de 4 Ocak Pazar günü saat 14.30 sıralarında meydana gelen olay, büyük bir paniğe ve ardından derin bir drama sahne oldu. Edinilen bilgiye göre; evli ve 3 çocuk babası olduğu öğrenilen 45 yaşındaki Murat Atlı, öğle saatlerinde sahilde bulunan bir kafeteryaya geldi. Ancak kısa bir süre sonra kafeteryadan silah sesleri duyuldu

ACI MANZARAYLA KARŞILAŞTI

Silah seslerinin yankılanması üzerine olay yerine koşan vatandaşlar, korkunç manzarayla yüzleşti. Murat Atlı'nın başından vurulmuş halde yerde yattığını görenler, durumu hemen sağlık ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine hızla olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaptıkları ilk incelemede Atlı’nın hayatını kaybettiğini belirledi. Bölgeye sevk edilen polis ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemleri alırken, şüpheli ölümle ilgili geniş çaplı bir çalışma başlatıldı.

KEPENKLER KAPALIYDI ÇATIYA TIRMANDI

Olay Yeri İnceleme ekipleri ve Cumhuriyet Savcısı'nın çalışmaları sürdüğü sırada, Atlı’nın ölüm haberini alan yakınları olay yerine akın etti. Acılı aile, Atlı’nın cenazesini görmek istedi ancak iş yerinin kepenklerinin kapalı olması nedeniyle içeri giremedi.

Çaresizlik içindeki yakınlarından biri, binanın çatısına tırmandı. Çatıdan Atlı’nın cansız bedenini gören yakını, olduğu yerde sinir krizi geçirdi. Dakikalarca gözyaşı döken ve feryat eden acılı vatandaşı, polis ekipleri güçlükle sakinleştirerek ikna etti ve aşağı indirdi.

SAVCILIK 'ŞÜPHELİ ÖLÜM' DOSYASINI AÇTI

Olay yerindeki incelemelerin tamamlanmasının ardından, Murat Atlı’nın cenazesi kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı. Polis ekipleri, 3 çocuk babası Atlı'nın ölümü üzerindeki sır perdesini aralamak için "şüpheli ölüm" soruşturmasını sürdürüyor.

