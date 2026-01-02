Saraçhane davasında 'gerekçeli karar' açıklandı

Cumhurbaşkanı adayı ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında olduğu çok sayıda isim 19 Mart operasyonunda gözaltına alınmış, yaşananlara tepkisini sokakta gösteren vatandaşlar Saraçhane eylemlerinde bir araya gelmişti.

Saraçhane eylemlerinde gözaltına alınan 99 kişinin yargılandığı davada 8'i gazeteci ve 4'ü avukat olmak üzere toplam 12 kişinin dosyasının ayrılmasına karar verilirken İstanbul 62. Asliye Ceza Mahkemesi, 27 ve 28 Kasım tarihlerinde görülen duruşmalarda, ”Kanuna aykırı toplantı ve yürüyüşlere silahsız katılarak ihtara rağmen kendiliğinden dağılmama” iddiasıyla yargılanan toplam 99 kişi hakkında beraat kararı verdi.

SARAÇHANE DAVASINDA 'GEREKÇELİ KARAR' AÇIKLANDI

Cumhuriyet'ten Batuhan Serim'in haberine göre; iki dosyada da verdiği beraatların gerekçesini açıklayan mahkeme, toplanma ve gösteri yürüyüşü özgürlüğünün, Evrensel İnsan Hakları Beyannamesi'nin 20, Türkiye'nin taraf olduğu Medeni ve Siyasal Haklar Uluslararası Sözleşmesi'nin 21 ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin 11. maddesinde koruma altına alındığını belirtti.

Kararda, “Bir kısım sanığın anayasal hakkın kullanılması anlamında olay yerinde bulunduklarını, bir kısım sanığın ise yürüyüş amacı dışında olay yerinde tesadüfen bulunduğu belirttikleri, tüm sanıkların atılı suçu işlemediklerini savunma içeriklerinde belirttiği, kolluk görevlilerinin sanıklara dağılmaları için ihtarda bulunduğuna ve ihtara ve zor kullanmaya rağmen dağılmamakta ısrar ettiklerine, dolayısıyla eylemin anayasal hakkın kullanımı dışına çıkarak kanunsuz gösteri niteliği kazandığına ilişkin dosyada mahkumiyetlerini gerektirecek yeterlilikte, her türlü şüpheden uzak, somut, objektif, kesin ve inandırıcı deliller elde edilemediğinden ayrı ayrı beraatlerine karar verilmiştir” ifadeleri yer aldı.

GAZETECİLER VE AVUKATLAR İÇİN "MESLEK" VURGUSU

Gazeteci sanıkların mesleklerini icra etmek amacıyla olay yerinde bulunduğunu vurgulayan mahkeme, avukat sanıkların ise anayasal bir hakkın kullanımı kapsamında alanda yer aldığını belirtti. Dosyada, bu kişilerin eylemlerinin anayasal hak kullanımını aşarak kanunsuz gösteriye dönüştüğünü gösteren, mahkûmiyete yeter, somut ve kesin delil bulunmadığı açıklandı.

Saraçhane davası 2026’ya kaldı

Mahkeme, beraat kararının kesinleşmesinin ardından gözaltına alınan veya tutuklanan sanıkların, hazineden tazminat talep edebileceklerini belirtti. Kendisini avukat ile temsil ettiren 88 sanığa, sanık başına 45 bin TL olmak üzere toplamda 3 milyon 960 bin TL vekalet ücreti ödenmesine karar verildi.

Gerekçeli kararda ayrıca, iki dava kapsamında tutuklanan 68 kişinin ise karar kesinleştikten sonra Tazminat Komisyonu’na başvurarak hukuka aykırı şekilde gözaltına alınmaları ve tutuklanmaları nedeniyle tazminat isteyebileceği belirtildi.

Dilek İmamoğlu Saraçhane'den haykırdı: 10 maddelik taleplerini tek tek sıraladı

Anayasa Mahkemesi, 2025 yılı için hukuka aykırı tutuklama için en az 166 bin 500 TL, en fazla 1 milyon 110 bin TL tazminat ödenmesi gerektiğini belirtiyor. Bu miktarlar esas alındığında, tutuklanan 68 kişiye 11 milyon 322 bin TL ile 75 milyon 480 bin TL arasında toplamda tazminat ödenecek.

Hukukçulara göre; vekalet ücretleri ve hukuka aykırı tutuklama nedeniyle talep edilebilecek tazminatlar bir arada değerlendirildiğinde, davanın hazineye maliyetinin 15 milyon liradan 80 milyon liraya kadar çıkabileceği öngörülüyor.